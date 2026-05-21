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राहुल गांधी के बयान पर BJP का फूटा गुस्सा, पैदल मार्च कर किया पुतला दहन, अब जन जागरण आंदोलन

Rajasthan Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में BJP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.   
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 21, 2026, 06:33 PM|Updated: May 21, 2026, 06:33 PM
राहुल गांधी के बयान पर BJP का फूटा गुस्सा, पैदल मार्च कर किया पुतला दहन, अब जन जागरण आंदोलन
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खिलाफ अभद्र बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश फूटा. राजधानी जयपुर में गुरुवार को बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ निकाला. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चौमूं हाउस सर्किल पर राहुल गांधी का पुतला जलाया.


अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में जन जागरण आंदोलन शुरू करेगी. इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी देश में कांग्रेस को खत्म करने और कांग्रेस की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं.

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देशभर में आक्रोश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के बाद देशभर में उनके खिलाफ आक्रोश है. इस कड़ी में प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर इकट्ठा हुए. इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया.

राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी
इसके बाद कार्यलय से कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच किया. चौमूं सर्किल पर कार्यकर्ताओं को बेरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक लिया. इस पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. इसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका. आक्रोश पैदल मार्च में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई.

कांग्रेस अब धीरे-धीरे खत्म हो रही
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है. देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना न केवल अशोभनीय है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ भी है. प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. राहुल गांधी को भारत की विदेश नीति, कूटनीति और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका ध्यान केवल टॉफी और चॉकलेट पर दिखाई दिया. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न देशों में जाकर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उस समय विपक्ष के नेता बचकाने बयान दे रहे हैं.

राहुल गांधी के बयानों से जनता में भी नाराजगी
राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से जनता में भी नाराजगी है. बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी का पुतला फूंकना इसी बात प्रतीक है. बीजेपी की ओर से जल्द ही कांग्रेसी नेताओं के अपशब्दों पर जनजागरण अभियान चलाकर ऐसे नेताओं का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का आह्वान करेगी, जो देश के संवैधानिक पदों और नेतृत्व की गरिमा का सम्मान नहीं करते. बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि जन जागरण के दौरान ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का गांवों तक पहुंचना दुभर हो जाएगा.

इटली राहुल गांधी का ननिहाल
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खुद कार्यकर्ताओं को चॉकलेट वितरित करते हुए कहा कि इटली राहुल गांधी का ननिहाल है. ननिहाल में मेलोडी टॉफी देखते ही राहुल गांधी मचलने लगे. उन्हें टॉफी के अलावा किसी ओर का ध्यान नहीं रहा. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, कूटनीति नहीं दिखाई दे रही जबकि उन्हें सिर्फ टॉफी नजर आ रही है, यह बचकाना हरकत नहीं है तो क्या है. राहुल गांधी की हरकतों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे बुद्धि से बच्चे ही है, वे मानसिक रूप से विकसित नहीं हुए है.


कांग्रेस खुद पूरी तरह हुई है बिखरी
राठौड़ ने कांग्रेस के बीजेपी मुख्यालय घेराव पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस खुद पूरी तरह बिखरी हुई है और ऐसी स्थिति में बीजेपी का घेराव करने की बात हास्यास्पद है. कांग्रेस के बड़े नेता ही एकजुट दिखाई नहीं दे रहे हैं. नीट पेपरलीक मामले में भाजपा सरकार का कोई दोष नहीं है और बिना किसी ठोस आधार व नीति के केवल राजनीतिक नौटंकी की जा रही है.


राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान कोई पेपर लीक की घटना नहीं हुई है. नीट से जुड़ा मामला भी राजस्थान से संबंधित नहीं है बल्कि केरल से है. कांग्रेस शासनकाल में 19 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं, लेकिन उस समय कांग्रेस ने वर्षों तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. इसके विपरीत, वर्तमान मामले में एनटीए ने तुरंत कार्रवाई की हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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