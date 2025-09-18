Zee Rajasthan
मानगढ़ धाम इतिहास पर गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा

Rajasthan Politics : चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने के मामले पर वागड़ में राजनीति गर्मा गयी. बीजेपी ने इसे भ्रम फैलाने वाला बताया है तो वही अशोक गहलोत ने आदिवासियों को कमतर दिखाने की कोशिश करार दिया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 18, 2025, 03:59 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 03:59 PM IST

मानगढ़ धाम इतिहास पर गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा


Rajasthan Politics : अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से आदिवासियों के योगदान को हर जगह कमतर दिखाने का प्रयास करती रही है. आदिवासी अस्मिता को लेकर भाजपा की तुच्छ मानसिकता का यह परिचायक है कि चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाने का काम किया है.

इससे पहले, शिक्षा की अलख जगाने वाली वीर कालीबाई का पाठ हटा दिया गया था. भाजपा ने ठान लिया है कि वो आदिवासियों का बलिदान, उनकी गाथाएं लोगों की स्मृतियों से हटा कर ही मानेगी. लेकिन आदिवासी समाज का बलिदान इतना कमजोर नहीं है कि उसे किताबों से हटा कर भुलाया जा सके.

भाजपा को आदिवासी समाज से अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए एवं आदिवासी समाज की वीरगाथाओं एवं मानगढ़ धाम के इतिहास को पुनः अविलंब सिलेबस में जोड़ना चाहिए.

आपको बता दें कि राजस्थान पाठ्य पुस्तकों से मानगढ़ धाम का पाठ हटाने के सवाल पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली बात है. मानगढ़ धाम का पाठ चौथी कक्षा की किताब में था. लेकिन अब इसमें बदलाव कर 5वीं कक्षा की किताब में लिया गया है.

उन्होंने अपने मोबाइल पाठ से जुड़े हुए तथ्य रखे. उन्होंने ये भी कहा कि काली बाई के इतिहास की हटाने की भी झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है. जबकि काली बाई के इतिहास ओर पाठ को अब 7वीं कक्षा में जोड़ा गया है. ताकि बच्चा उसे अच्छी तरह से समझ सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

