राजस्थान में बीजेपी सरकार मेडिकल लॉबी के सामने सरेंडर कर राइट टू हेल्थ तक को गलत बता रही - अशोक गहलोत

Rajasthan Politics : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है.

Published: Feb 12, 2026, 12:16 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 12:53 PM IST

Ashok Gehlot News : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान दिया और कहा कि आज विधानसभा में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र खींवसर का 'राइट टू हेल्थ' पर बयान कि 'इसकी जरूरत ही नहीं है' न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बढ़ते मेडिकल खर्च से परेशान गरीब एवं मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान है.


हमारी कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजनाएं जैसे चिरंजीवी योजना एवं निरोगी राजस्थान योजना लागू होने के बावजूद राइट टू हेल्थ की परिकल्पना की. जिससे किसी भी कारणवश आपातकालीन स्थिति में मरीज इलाज से वंचित न रहे. भाजपा सरकार राइट टू हेल्थ के नियम बनाने में विफल रही है और अब इस तरह की बहानेबाजी कर रही है.


प्रदेशवासी देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस सरकार राइट टू हेल्थ देकर उन्हें महंगे इलाज के खर्च से बचाने का इरादा रखती थी, वहीं भाजपा सरकार मेडिकल लॉबी के सामने सरेंडर कर राइट टू हेल्थ तक को गलत बता रही है.

क्या है राइट टू हेल्थ ?

किसी आपातकालीन उपचार के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में मरीज का इलाज बिना किसी अग्रिम भुगतान के करना होगा. कोई भी अस्पताल किसी मरीज को इलाज देने से सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकता क्योकिं उसके पास पैसे नहीं है. अगर कोई मरीज इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाता है तो सरकार उसका खर्च देगी. मरीज को इलाज, रिपोर्ट और खर्च की पूरी जानकारी हासिल होगी.

इधर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 25 लाख का इलाज फ्री था. राइट टू हेल्थ लेकर आए, जिससे लोगों को इलाज के लिए तड़पना ना पड़े. बीजेपी सरकार को सिर्फ नियम बनाने थे. लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम कानून नहीं बनाएंगे. फ्री इलाज के लिए कांग्रेस सरकार जो योजना लेकर आई थी, उसका गला घोंट दिया.हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे.

