राजस्थान में सियासी भूचाल, क्या गहलोत का ‘इंतजार शास्त्र’ कमजोर कर पाएगा BJP की पकड़?

Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के खिलाफ 'इंतजार शास्त्र' अभियान का आगाज किया है. गहलोत की इस मुहिम ने राज्य की सियासत में घमासान मचा दिया है.
Trending Photos
Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के खिलाफ 'इंतजार शास्त्र' अभियान का आगाज किया है. गहलोत की इस मुहिम ने राज्य की सियासत में घमासान मचा दिया है. गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए भाजपा सरकार पर विकास कार्यों को रोकने और पूर्व कांग्रेस सरकार की परियोजनाओं को शुरू न करने का आरोप लगाया था, जिस पर भाजपा ने कड़ा पलटवार कर गहलोत राज की कमियों को जनता के सामने लाने की कोशिश की है.
सियासी जादूगर के पिटारे से इंतजार शास्त्र का पहला चैप्टर निकला, तो सूबे की सियासत में भूचाल आ गया. गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा- भाजपा सरकार का इंतजार शास्त्र प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रहा है. गहलोत ने आगे लिखा कि जयपुर के जेएलएन मार्ग पर 233 करोड़ की लागत से बना महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट साल 2024 से बनकर खड़ा है, लेकिन भाजपा सरकार इसे शुरू नहीं कर रही है. शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक द्वेष से उपर रखें एवं इसे अविलंब शुरू करें.
24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि जादूगर ने इंतजार शास्त्र की दूसरी कड़ी जारी कर दी. आज उन्होंने सरकार के भर्ती कैलेंडर को लेकर की गई घोषणा को मुद्दा बनाया. गहलोत ने आरोप लगाया कि 10 हजार भर्तियों के मामले में न तो भर्ती हुई और न ही परीक्षा आयोजित हुई. गहलोत के वार पर भला सरकार कैसे चुप रहने वाली थी. गहलोत के वार के बाद सरकार के मंत्रियों से लेकर विधायकों तक ने मोर्चा संभाला और गहलोत पर जमकर पलटवार किया.
मंत्री जोगाराम पटेल बोले- गहलोत इंतजार शास्त्र के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं. वो पांच साल तक पेपर लीक कराते रहे और अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को होटल में कैद करते रहे. गहलोत का इंतजार शास्त्र ऐसे वक्त रिलीज हो रहा है. जब पार्टी आलाकमान से उनके रिश्ते सामान्य नहीं बताये जा रहे, उनके विरोधी ये प्रचारित करने में जुटे हैं कि गहलोत का दौर जा चुका है और अब उनके लिए अगली सियासी पारी मुश्किल है. ऐसे में क्या कांग्रेस में जादूगर का दौर खत्म हो जाएगा या वो हर बार की तरह ऐसा कुछ कर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे कि चुनाव में पार्टी का फिर से चेहरा बन जाएं.
यह भी पढ़ें- पहले की हत्या फिर रची साजिश, क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुला रेणु मर्डर केस का राज, आरोपी पति गिरफ्तार
सवा दो साल बाद भी भजनलाल सराकार के खिलाफ कहीं सत्ता विरोधी लहर दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही न ही भाजपा सरकार ऐसी कोई गलती कर रही है कि उसका उसे चुनाव में नुकसान उठाना पड़े. बीजेपी तो अभी से अगले चुनाव की तैयारी में जुटी है, तो इधर कांग्रेस में लटठम लटठा है. सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की अदावत किसी से छिपी नहीं है. दोनों एक दूसरे को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं.
जानकार तो ये भी मानते हैं कि पार्टी अब नये नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए जोखिम उठाने में भी नहीं हिचकेगी, हालांकि गहलोत के दमखम और उनके सियासी चातुर्य से हर कोई वाकिफ है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर बार तीर निशाने पर ही लगे, वो भी ऐसे दौर में जब पीएम मोदी और भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार हर वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत झोंके हुई है. यही वजह है कि बीजेपी को गहलोत का इंतजार शास्त्र रास नहीं आया. भाजपा ने गहलोत के बयान पर आक्रामक रणनीति अख्तियार की है.
गहलोत ने जब पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तो उनके लिए जोधपुर संभाग में लोग नारे लगाते थे "गहलोत नहीं ये आंधी है मारवाड़ का गांधी है..." पर तब से प्रदेश की सियासत में काफी वक्त गुजर गया. खुद को गांधी का अनुयायी साबित करने के लिए गहलोत ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट बनवाया, तो सेंट्रल पार्क में गांधी वाटिका बनाई. दोनों ही संस्थानों के संचालन पर गहलोत भजनलाल सरकार को आए दिन आड़े हाथ लेते रहते हैं. गहलोत का हकीकत में ये गांधी प्रेम है या फिर वो सूबे की सियासत में खुद को प्रासंगिक बनाये रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी पर उतारू हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!