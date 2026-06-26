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दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत, 10 जनपथ, डोटासरा और BJP पर दिए बड़े बयान

Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली से जयपुर लौटे. गहलोत की दिल्ली यात्रा लगातार सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई थी. जिसेक बाद अभ अशोक गहलोत का बयान सामने आया है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Jun 26, 2026, 10:40 PM|Updated: Jun 26, 2026, 10:40 PM
दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत, 10 जनपथ, डोटासरा और BJP पर दिए बड़े बयान
Image Credit: Ashok GehlotSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दिल्ली यात्रा लगातार सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई थी. दिल्ली से जयपुर लौटने के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपथ (सोनिया गांधी का आवास) जाने को लेकर कहा कि इसमें कोई राजनीतिक चित्रण नहीं ढूंढना चाहिए. राजीव गांधी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी. इसमें कोई राजनीतिक गुणा-भाग करने की आवश्यकता नहीं है. ट्रस्टियों की बैठक थी, उसमें राजनीतिक हिसाब-किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है.

गहलोत ने बीजेपी पर लगाए षड्यंत्र के आरोप

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इन दिनों PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर गहलोत ने कहा कि किरोड़ी सीनियर नेता हैं, RSS कैडर के भी हैं. बीच में कई बार उन्होंने पार्टी छोड़ी भी... सरकार बनने से पहले से ही वो सब आरोप लगाते आ रहे हैं. मैंने कहा कि आप तथ्य तो प्रस्तुत करो, उनका जवाब बेतुका आया, तथ्यों की जरूरत क्या है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की घेराबंदी करना अपने आप में एक षड्यंत्र है. डोटासरा के माध्यम से कांग्रेस को डैमेज करने का षड्यंत्र बीजेपी का है. राजस्थान में कांग्रेस का सबसे मजबूत संगठन है. आज राजस्थान में लोग कांग्रेस को याद करते हैं, हमारी योजनाओं को याद करते हैं. करप्शन को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. किरोड़ी हवा में आरोप लगाते हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि वो कांग्रेस नेताओं को आपस में लड़ाने की बात करते हैं. उनको जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां बतानी चाहिए, उनसे पूछो वह अपनी सरकार की उपलब्धियां कब बताएंगे.

राहुल गांधी को लेकर बोले गहलोत

नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के दो साल के कार्यकाल को लेकर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने अमिट छाप छोड़ी है. राहुल गांधी लगातार किसान और गरीबों के मुद्दे उठा रहे हैं और विपक्ष के मुद्दे उठाने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं.

रिफाइनरी को लेकर सरकार पर सवाल

वहीं रिफाइनरी को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने सुना पीएम रिफाइनरी के अंदर ही मीटिंग करेंगे, पहले की तरह आम सभा नहीं करेंगे. उनको आम सभा करनी चाहिए, इतना बड़ा काम हुआ है. 5 साल रोककर क्यों रखा रिफाइनरी को इसका जवाब सरकार को देना चाहिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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