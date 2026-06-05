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गहलोत ने अरावली खनन पर किया सवाल, राठौड़ का पलटवार, बोले - ये पाप उनका, हम तो धो रहे

Rajasthan Politics : अरावली को लेकर अशोक गहलोत के आरोप पर मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला. राठौड़ ने कहा कि ये पाप उनका है, वो सीएम थे तब सुप्रीम कोर्ट सलाह लिखकर भेज दी थी. उसी का नतीजा ये है. यह पाप उनका है, हम तो धो रहे हैं.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 05, 2026, 05:26 PM|Updated: Jun 05, 2026, 05:26 PM
गहलोत ने अरावली खनन पर किया सवाल, राठौड़ का पलटवार, बोले - ये पाप उनका, हम तो धो रहे
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics : विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने के संदेश के बीच कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई. बीजेपी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलाेत ने अरावली के अवैध खनन और उद्योगों के लिए पेड़ काटने को लेकर निशाना साधा. वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पाप उनका है, हम तो धो रहे हैं. विश्व पर्यावरण दिवस पर बीजेपी ने 5 जूनसे एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत मंडल स्तर पर पौधा रोपण किए जा रहे हैं. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर अवैध माइनिंग और उद्योगपतियों के लाभ के लिए पेड़ काटने के आरोप लगाए.

गहलोत खुद पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्हें पता है

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गहलोत के इन आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि विकास के लिए कहीं भी पेड़ कटवाए हैं, तो बीस गुना अधिक पेड़ लगवाने की शर्त रखी है. एनजीटी सशर्त पेड़ काटने की अनुमति देती है. गहलोत खुद पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्हें पता है कि सरकार किस आधार पर पेड काटने की अनुमति देती है. विकास भी आवश्यक है उसे अवरूद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यावरण की हानि नहीं हो. पेड़ कटते हैं तो कई गुना लगाते हैं. पेड़ लगाकर उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं. उद्योग कोई भी लगे जमीन चाहिए, भवन चाहिए तो कुछ पेड़ कटते हैं, उसकी अनुमति दी जाती है. कई गुना पेड लगाना पड़ता है, ये अनिवार्य कंडीशन है.

विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं-राठौड़
राठौड़ ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण, औद्योगिक विकास और अन्य जनहित परियोजनाओं में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण सुनिश्चित किया जाता है. पौधे लगाने के साथ ही संरक्षण का भी संकल्प लिया जाता है. राठौड़ ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और शुद्धिकरण के प्रति जन-जागरूकता का महत्वपूर्ण अवसर है. पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है और इसी उद्देश्य से भाजपा द्वारा व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है.

सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं, संरक्षण और संवर्धन भी जरूरी- मदन राठौड़

मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान प्रकृति संरक्षण के साथ मातृत्व के सम्मान का भी प्रतीक है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में भाजपा के प्रत्येक जिला एवं मंडल स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी समाज के बीच जाकर अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. लगाए गए पौधों का सर्वाइवल रेट शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और देखभाल की व्यवस्था भी की जा रही है. राठौड़ ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं और "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनके संरक्षण का संकल्प लें.

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