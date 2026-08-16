/कन्हैया लाल हत्याकांड पर गहलोत का अमित शाह से सीधा सवाल- 'अब तक सजा क्यों नहीं?'

Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा. गहलोत ने कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को आज तक सजा नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान भाजपा ने उनके खिलाफ माहौल बनाया था, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि आखिर उस मामले में अब तक क्या हुआ?

गहलोत ने कहा कि उनकी कन्हैया लाल के परिवारजनों से बात हुई है और वे किस हालत में हैं, यह भी गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि आरोपियों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को लेकर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी उनके और पीसीसी चीफ के बारे में लगाए गए आरोपों का जवाब पहले ही दे चुकी हैं, इसके बावजूद बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हताश हो चुके हैं और लोकसभा में भी उनकी स्थिति सभी देख रहे हैं.

राजस्थान सरकार पर भी तीखा हमला

गहलोत ने राजस्थान सरकार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ खुद उनके मंत्री धरने पर बैठे हैं और अधिकारी भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, उन्हें सभी देख रहे हैं. यह सरकार संवेदनहीन है और गरीबों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को खत्म कर दिया गया है.

गहलोत ने कहा कि सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति धरने पर बैठता है तो सरकार उसकी चिंता तक नहीं करती. राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुभम रेवाड़ के अनशन पर बैठने का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि किसी ने उसकी सुध नहीं ली. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रदर्शन जरूर करें, लेकिन अनशन और भूख हड़ताल पर न बैठें, क्योंकि यह सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी.

प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर घेरा

अशोक गहलोत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है. विधानसभा में तिरंगे की लाइट गलत तरीके से लगाए जाने के मामले पर भी गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि जयपुर में विधानसभा में तिरंगे की लाइट उल्टी लगा दी गई, यह भी एक तरह का क्राइम है. गहलोत ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाले हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों को न तो राष्ट्रीय गीत की परवाह है और न ही किसी के सम्मान से कोई लेना-देना है.