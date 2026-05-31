/अशोक गहलोत ने बीजेपी-RSS पर साधा निशाना, बंगाल हिंसा को लेकर कही बड़ी बात

Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण को लेकर कहा कि जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत करने और जिले में सभी को साथ लेकर चलने की ट्रेनिंग दी जा रही है.

गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों पर धरने-प्रदर्शन कर रही है और प्रशिक्षण के बाद जिला अध्यक्ष और अधिक मजबूत होकर संगठन की जिम्मेदारियां निभाएंगे.

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बंगाल में गुंडागर्दी बढ़ी

वहीं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में गहलोत ने कहा कि जब से टीएमसी चुनाव हारी है तब से बंगाल में गुंडागर्दी बढ़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग बंगाल में एक्सपोज हो चुके हैं और टीएमसी कार्यालयों पर हमले हो रहे हैं.

गहलोत ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है. उन्होंने युवाओं से देश की विचारधारा और वर्तमान राजनीतिक दिशा पर गंभीरता से सोचने की अपील की. गहलोत ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि बंगाल में बीजेपी की एंट्री से देश निराश होगा.

चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठाए सवाल

उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल में चुनावों को लेकर कई गंभीर मुद्दे सामने आए हैं और परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए थे.

कर्नाटक में हुए सत्ता परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी पक्षों से चर्चा कर और सभी को विश्वास में लेकर फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया अनुभवी नेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक राजनीति में रहकर अच्छा काम किया है, लेकिन राजनीति में समय-समय पर फैसले होते रहते हैं.

काबिल, कर्मठ और पार्टी के प्रति समर्पित नेता

गहलोत ने डी.के. शिवकुमार की सराहना करते हुए कहा कि वे काबिल, कर्मठ और पार्टी के प्रति समर्पित नेता हैं. जब बीजेपी ने सरकारें गिराने की कोशिश की थी तब शिवकुमार मजबूती से खड़े रहे, उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उसे पूरी निष्ठा से निभाया. गहलोत ने बताया कि उन्होंने शिवकुमार से बातचीत कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं.