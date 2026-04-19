/महिला आरक्षण मामले को लेकर पूर्व CM गहलोत ने NDA की सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan Politics: महिला आरक्षण मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज NDA की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो देश को संबोधन दिया. आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जिन्होंने राष्ट्र को संबोधन दिया हो, किसी ने भी राजनीतिक पार्टियों की आलोचना नहीं की. राष्ट्र के संबोधन में राजनीति करने का कायदा नहीं होता है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की महिलाओं को भड़काने का काम किया गया. यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसको कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने एक्सपोज कर दिया और देश को बचा लिया क्योंकि इनका षड्यंत्र यह था कि हम स्थाई रूप से सत्ता में कैसे रहें, जैसे चीन और रूस में होता है, वहां पर नाम का इलेक्शन कमीशन है, यहां पर भी नाम का ही हो गया है. यहां पर भी सरकारी एजेंसियां दबाव में हैं, देश में एजेंसियां उनके इशारे पर चल रही हैं.

प्रधानमंत्री ने पूरा भाषण कांग्रेस पर दिया. उनका सपना कांग्रेस मुक्त भारत का था, वह कामयाब नहीं हो पाए, फिर विपक्ष मुक्त भारत करने का षड्यंत्र था. इनको मालूम था कि इसका कुछ होने वाला नहीं है, विपक्ष साथ देगा नहीं, इतना बड़ा मामला था.

महिलाओं को आरक्षण देने की पहल राजीव गांधी की थी, जिसकी वजह से पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिला. महिलाओं को आरक्षण देने का एजेंडा हमारा है इसलिए हमने पहले सरकार का साथ दिया, इस बार भी सरकार सभी से बात करती. दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री खुद बुलाकर बात करते, हमारे नेताओं ने बार-बार कहा कि चुनाव चल रहे हैं.

बीच में क्यों आप विशेष सत्र बुला रहे हो, हमारे नेताओं ने चुनाव के बाद के लिए कहा लेकिन बात नहीं मानी. सरकार की नियत यह थी कि चुनाव चल रहे हैं, यह बिल पास होगा नहीं, बंगाल चुनाव जीतना है, बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने वही भाषण दिया जो देश को संबोधन के टाइम कहा था. महिलाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है.

सरकार का एजेंडा चुनाव जीतने का रह गया है, सरकार गिराने का रह गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में ऐसा पहले किया. इन लोगों का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है. यह लोग इतने बड़े खेल-खेल रहे हैं. असम में हुए परिसीमन को लेकर अशोक गहलोत ने कहा वहां पर हम से कम वोट बीजेपी को मिले, लेकिन पार्लियामेंट में हमारी सीट तीन आई, उनके 9 आई क्योंकि परिसीमन इस प्रकार से किया कि वही चुनाव जीते. चाहे वोट कम आए, वह चाहते थे कि पूरे देश में ऐसा हो, हम इनको छूट कैसे दे देते कि मर्जी आए जैसे परिसीमन करो और चुनाव जीतो और विपक्षी पार्टी का चुनाव हार जाए, सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है.