Rajasthan Politics : गजेंद्र सिंह शेखावत के मतदान धांधली बयान पर अशोक गहलोत का तीखा पलटवार, कहां- 'इंटेलिजेंट हो, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे'

Rajasthan Politics: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिए गए बयान की पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से मतदान में धंधली हो रही है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी मतदान प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ था. इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है.

अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इंटेलिजेंट इंसान है इंग्लिश भी अच्छे से बोलते हैं लेकिन ऐसी बात करेंगे मुझे पता नहीं था, उसे समय मैं और गजेंद्र जी कहां थे उन्हें यह पता भी नहीं होगा. फिलहाल उनकी सरकार है और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका वह जवाब नहीं दे पा रहे.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर की बड़ी चौपड़ पर विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से एक ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने उत्साह और एकजुटता के साथ इस समारोह को यादगार बनाया.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमें गर्व है कि हम उसे पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान दिया. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने में अहम योगदान दिया. सत्ता में बैठे हुए लोगों का क्या करते हैं यह उन्हें सूचना चाहिए ? ED - CBI और अब चुनाव आयोग सत्ता पक्ष सबका दुरुपयोग कर रहा है और सबसे अब समझे होता जा रहा है.

हम देश के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि जो संविधान के तहत एक वोट डालने का अधिकार को भी चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा. जो लोग बाबा साहब के संविधान को कुचलना चाहते हैं लोगों को बताना चाहते हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा.

