/सचिन पायलट के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा- पायलट ने सही कहा है, हम उन्हें प्यार करते हैं...

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में लंबे वक्त से चर्चा का विषय रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों को लेकर एक बार फिर सकारात्मकता देखी जा रही है.

सचिन पायलट ने आज अशोक गहलोत को लेकर कहा था गहलोत अपने बेटे वैभव की तरह प्यार करते हैं. सचिन पायलट के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सचिन पायलट ने सही कहा, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं. वह तो दो-तीन दिन बाद कह रहे हैं. मैंने तो पहले ही कहा कि हम बचपन में इनके घरों में आते-जाते थे आपस के अंदर और दोनों बच्चे की तरह ही थे. मैंने जो कुछ कहा है, वह मैंने दिल से कहा है. मैंने तो किसी के बारे में आरोप नहीं लगाया उस दिन.

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मैंने उस दिन जो कुछ कहा है, मैने किसी पर आरोप नहीं लगाए, जो-जो घटनाएं होती गईं, एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था क्योंकि देश में एक मैसेज बन गया था अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया. ये परसेप्शन बन गया था. सबके दिल में यह बात थी कि मुख्यमंत्री बनके रहना चाहता था, इसलिए वह रिवोल्ट हो गया. सच्चाई दूसरी थी, तो मैंने उस दिन जो है, अपनी बातें जो मेरे दिल में थीं, मैं जुबान पे लाया. मेरा बयान कोई नेता पढ़ ले, कोई कार्यकर्ता पढ़ ले, समझ आएगा कि मैंने दिल की बात कही थी और मैंने फैक्चुअल पोजीशन हर चीज की सामने रखी थी. उसमें अगर फैक्चुअली अगर गलत है, तो आप मुझे, वह मुझसे बात भी करी? सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने यह बात क्यों कही. मैं जवाब दे दूंगा.

कांग्रेस अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद था, वह कौन छोड़ता है गहलोत ने कहा आज की मेरी बाइट के बाद में, यह इशू भी खत्म होगा, सब लोग करीब आएंगे, अपनी-अपनी गलतियां चाहे मैंने करी, चाहे किसी ने करी? है, स्वीकार करेंगे. मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में ही कह दिया था, भूलो और माफ करो. इसका मतलब था कि जो भी हम लोग जितने भी हैं नेता, ये नहीं था कि जो बाहर गए, उनके लिए मैं कह रहा हूं. सबके लिए कहा, सब लोग हैं, वह भूलें और माफ करो, छोड़ दो आज की बाद में पुरानी बातें और उसके बाद में सब मिलकर चलो पार्टी इंटरेस्ट के अंदर. यह मैंने कहा, मैंने क्या गलती करी? अगर वो समझ जाते उस समय सब नेता लोग, तो आज स्थिति दूसरी बनती.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक ने प्रदेश में प्रसूताओं की मौत के मामले में कहा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. मध्य प्रदेश में राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द करने के मुद्दे गहलोत ने कहा कि हम तो कई महीनों से कह रहे हैं, सालों से कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है.

गहलोत ने कहा जो रीजनल पार्टियां बन गईं कांग्रेस से अलग होके, उन सबको वापस शामिल होना चाहिए और राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए, दिल से। पूरे मुल्क में यह मैसेज होना चाहिए, अब इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं, वह राहुल गांधी जी हैं.

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छापों को लेकर गहलोत ने कहा किरोड़ी मीणा जी का छापा तो इल्लीगल है. वह समझ नहीं पा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यह जो छापे में जो उनके साथ उनके शागिर्द थे, जो उनके द्वारा बनाया कमेटी के मेंबर भी थे, जितने जो इनके शागिर्द थे, इनके साथ वाले थे, छापे में वह ही साथ निभाते थे, प्रकार से जो यह छापेमारी हो रही है, यह उचित नहीं कही जा सकती.

मंत्री को कहीं नहीं जाना चाहिए खुद भी छापा डालने के लिए. मैं यह मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, कल कोई वहां आपस में झगड़ा भी हो जाए मान लो, तो मंत्री के लिए उचित नहीं है, मंत्री सम्मानित होता है. हमारे मंत्री को कोई दुर्व्यवहार कर दे, यह उचित नहीं होता है. यह जा रहे हैं, आपके अधिकारी छापे डालें, उनका काम है. आप सुनिश्चित करो छापे पड़ें, नहीं पड़ें. पड़ें तो छापे ईमानदारी से पड़ें क्या? उसकी मॉनिटरिंग आप करो, एक्शन लो.