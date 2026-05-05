/MLA बालकनाथ के बयान से मचा बवाल, सैन समाज का फूटा गुस्सा, BJP अध्यक्ष ने मांगी माफी

Rajasthan Politics: तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ के एक कथित विवादित बयान को लेकर सैन समाज भड़क गया है. समाज के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताया. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने समाज से विधायक के टिप्पणी करने पर माफी मांगी लेकिन समाज के लोग विधायक बालक नाथ के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात पर अड़ गए. आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी कि अगर विधायक सार्वजनिक तौर पर या सोशल मीडिया के जरिए माफी नहीं मांगते है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

तिजारा विधायक महंत बालक नाथ ने घटिया सड़क निर्माण को लेकर एक जेईएन को धमकाया कि 'तू JEN है या नाई'. इंजीनियर को धमकाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसके बाद सैन समाज में आक्रोश हो गया. उन्होंने महंत बालकनाथ से माफी मांगने की मांग की लेकिन जब माफी नहीं मांगी तो वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे सैन समाज का प्रतिनिधि मंडल से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बंद कमरे में बातचीत की. राठौड़ ने समाज प्रतिनिधियों से विधायक की इस टिप्पणी पर माफी मांगते हुए गुस्सा शांत करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि बाबा बालकनाथ शाम तक माफी मांग लेंगे. इस दौरान राठौड़ के माफी मांगने का वीडियो बनाने की बात हुई तो बीजेपी पदाधिकारियों ने मना कर दिया. इस पर समाज के लोग आक्रोशित हो गए। नाराज सैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के लोग मीटिंग हॉल से बाहर आ गए.

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समझाने का किया गया प्रयास

बीजेपी प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम ने सैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा विधायक के बजाय पार्टी अध्यक्ष ने माफी मांग ली. इससे बड़ा क्या हो सकता है. इसके बावजूद सैन समाज का प्रतिनिधि मंडल बाबा बालकनाथ से माफी की मांग पर अड़ा रहा. इसके बाद गौतम प्रतिनिधि मंडल को समझाने के लिए कार्यालय के परिसर तक आए, फिर भी वो नहीं मानें. इसके बाद समाज के लोग नाराज होकर बाहर निकल गए.

सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग

अखिल भारतीय नारायणी धाम समिति ट्रस्ट अध्यक्ष विनोद करेल ने आरोप लगाया कि विधायक बालकनाथ की इस तरह की भाषा न केवल नाई समाज बल्कि मेहनतकश और दस्तकार वर्ग का भी अपमान है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी लेकिन सैन समाज इस पर संतुष्ट नहीं हुआ.

समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि जब तक विधायक बालकनाथ स्वयं सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. विधायक बालकनाथ हो या कोई भी किसी भी पद पर हो फर्क नहीं पड़ेगा, जो समाज की खिलाफत करेगा, उसे बख्शेंगे नहीं. हमारी नाराजगी हर उस व्यक्ति से है, जो समाज के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलेगा. बालक नाथ माफी मांगे नहीं तो समाज बड़ा आंदोलन करेगा.

केशकला विकास बोर्ड के प्रदेश मंत्री रामावतार भेंसवा ने कहा हम शुरू से ही बीजेपी का साथ देते आए हैं. आज बाबा बालकनाथ ने अपमान किया है कल दूसरा विधायक अपमान करेगा. बालक नाथ से कटू शब्द बोले है. सन्यासी इस प्रकार की भाषा व्यक्त करेगा तो बर्दास्त कैसे करेंगे. सैन समाज भाजपा को वोट करता है.

प्रदेश में जब-जब भी भाजपा की सरकार बनी सैन समाज ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन उसी पार्टी के जनप्रतिनिधि और नेताओं की ओर से समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो समाज आहत होता है. हम चाहते है कि बाबा बालकनाथ खुद इतना सा कह दें कि किसी समाज के प्रति द्वेष भावना से नहीं बोला, क्षमा मांग लें, बस बात खत्म.

जयपुर शहर अध्यक्ष ने कहा कि समाज के प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई और विधायक द्वारा माफी नहीं मांगी गई, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे का असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है.