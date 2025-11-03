बीजेपी ने SIR की तैयारियों का किया आगाज, गलत वोटर हटाने और असली मतदाता की होगी तस्दीक

Rajasthan Politics: राजस्थान में एसआईआर की शुरूआत हो चुकी है. सप्ताह भर पहले ही मतदाता सूचियां फ्रीज कर दी गई है. अब मंगलवार से मतदाता सूचियों के काम से जुड़े गणनाकर्मी वोटरों की जानकारी जुटाने घर घर जाएंगे. असली वोटर की तस्दीक करेंगे और गलत वोटर का नाम हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे. बीजेपी एसआईआर को लेकर उत्साहित नजर आ रही है. पार्टी ने आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की.

मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यशाला में शामिल हुए. बड़ी संख्या में विधाायक, पार्टी पदाधिकारी और सांसद भी पहुंचे. मकसद साफ था. भाजपा के समर्थक वर्ग का एक वोट छूटे नहीं, अवांछित मतदाता का एक भी वोट जुड़े नहीं, इस वक्त राजस्थान में कुल 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं. इनकी जांच राज्यभर में तैनात 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इनमें से लगभग 2 करोड़ 61 लाख मतदाता 40 साल से ज्यादा आयु के हैं, जबकि 2 करोड़ 88 लाख मतदाता 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं. एसआईआर के बाद पता नहीं मतदाता सूची में वोटरों की तादाद में इजाफा होगा या बिहार की तरह कटौती, इस पर सस्पेंस बरकरार है. इसलिए निर्वाचन विभाग मतदाताओं से लगातार अपील कर रहा है कि वो अपने दस्तावेज तैयार रखें और BLO के सत्यापन में सहयोग करें.

बीजेपी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर पूरी सतर्कता बरत रही है. इसलिए पार्टी विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर एसआईआर की बारीकियों से तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को रूबरू कराने में जुटी है. पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ पालन करने में जुटी है. खासतौर से अवैध घुसपैठियों के नाम हटाने को लेकर पार्टी के नेता अपने इलाकों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

मेवात से लेकर जयपुर तक के नेताओं को लगता है कि मतदाता सूची के सही तरीके से तैयार होने के बाद बड़ी संख्या में अवैध मतदाताओं का पता लगाया जा सकेगा. खासतौर से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के लोगों के नामों को हटाया जा सकेगा.

बहरहाल एसआईआर पर भाजपा में उत्साह है, तो कांग्रेस में बेचैनी साफ महसूस की जा रही है. कांग्रेस को डर है कि इसकी आड़ में उसके समर्थक मतदाताओं के नाम पर भाजपा चुनाव आयोग की आड़ में कैंची चलवाएगी. जाहिर है जब तक एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जायेगी. तब तक राजनीतिक दलों के बीच शह और मात के खेल बदस्तूर जारी रहेगा.