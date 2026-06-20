/योग दिवस से पहले राजस्थान में सियासी घमासान, टीकाराम जूली के बयान पर भाजपा का पलटवार

Rajasthan Politics: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर सियासत गरमा गई है. पूरी दुनिया मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए धूमधाम से योग महोत्सव में जुटी है और भारत की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में टीकाराम जूली को योग के आसन में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है, उनके लिए राहुल गांधी का योग ही असली योग है. बाकी का योग उनके लिए भाजपा का इवेंट मैनेजमेंट है. वहीं प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर योग के राजनीतिकरण के आरोप लगाए.

पूरे देश और दुनिया में योग से जुड़े कार्यक्रमों की पिछले कई दिन से श्रृंखलायें आयोजित की जा रही हैं. सीएम भजनलाल शर्मा पिछले कई दिन से अपने निवास पर अल सुबह योग और प्राणायाम कर प्रदेश की जनता से जुड़ने का आव्हान कर रहे हैं. सीएम अब तक क्रीड़ा भारती और आरएसी जवानों के अलावा महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग समेत कई वर्गों से जुड़े युवाओं के साथ योग के कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं.

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रविवार सुबह मुख्यमंत्री आबूराज में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में योग कर लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे. भजनलाल सरकार के तमाम मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में योग के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष को सरकार की जनता को निरोगी रखने की इस कोशिश में सिर्फ राजनीति ही दिखाई पड़ती है. इसलिए भजनलाल सरकार के मंत्री विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कड़ा पलटवार किया है.

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है, लेकिन योग नहीं कर सकती. अगर उनमें दम है तो सूर्य नमस्कार करके बताएं. पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला.

बहरहाल ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अशांति के दौर से गुजर रही है, उस वक्त भारत की दुनिया को दी गई योग की सौगात में पूरा विश्व शांति और सद्भाव तलाश रहा है, लेकिन भारत की राजनीति इसका मतलब अपने अपने फायदे के लिए निकालती है. आखिर सेहत के लिए योग के वरदान के साथ तो सियासत न हो तो ही बेहतर होगा.

