गहलोत पर BJP का पलटवार, पूनिया बोले- 'किसान का बेटा CM बना, इसलिए उनके पेट में दर्द'

Rajasthan Politics: सतीश पूनिया ने गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गहलोत राजस्थान की राजनीति में सत्ता में रहे सबसे वरिष्ठ हैं. शीर्ष पदों पर भी रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों में दम नहीं है, हालांकि गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंटेंट नहीं था लेकिन पार्टी का हुकुम हुआ कि मुझे काउंटर करना है. मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे सठियाए ताऊ को भतीजा समझाने चला, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं था. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharmaa
Published: Sep 24, 2025, 08:38 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 08:38 AM IST

Jaipur News: बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया है. पूनिया ने कहा कि गहलोत ने बातों बातों में कई गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं, उनके आरोपों में काई दम नहीं है. भजनलाल सरकार हर लिहाज से अच्छा काम कर रही है. उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि किसान परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बना है . उनके पेट में इस बात को लेकर दर्द हो रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए. इसके जवाब में बीजेपी की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत के आराेपाें का जवाब देते हुए पलटवार किया. पूनिया ने कहा कि कि गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए आरोपों में कोई दम नहीं था . यह 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. पूनिया ने इस बात के लिए गहलोत का धन्यवाद दिया कि उन्होंने काफी चीजें दुबारा से याद दिला दी . गहलोत को जुनूनी व्यक्ति बताते हुए पूनिया ने उदाहरण दिया कि गांव में एक जुनूनी आदमी था, लोगों ने कहा कि आग मत लगा देना, तो वह व्यक्ति बोला, अच्छा किया आपने याद दिला दिया. गहलोत जी ने बातों बातों में कई गडे मुर्दे उखाड़ दिए हैं.

सठियाए ताऊ को भतीजा समझाने चला
पूनिया ने गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गहलोत राजस्थान की राजनीति में सत्ता में रहे सबसे वरिष्ठ हैं. शीर्ष पदों पर भी रहे हैं, लेकिन उनके आरोपों में दम नहीं है, हालांकि गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंटेंट नहीं था लेकिन पार्टी का हुकुम हुआ कि मुझे काउंटर करना है. मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे सठियाए ताऊ को भतीजा समझाने चला, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं था. यह भी नहीं समझ में आया कि बुलाया क्यों, बताया क्या और निकला क्या ? कुछ चीजें मेरे काम की थी जो मैनें पकडी . उदयपुर कन्हैयालाल की घटना का जिक्र किया, कपासन की सोशल मीडिया की खबर को लेकर हमले का जिक्र किया.

गहलाेत सरकार अपराध चरम पर थे
पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रेस कांफ्रेंस में बहुत बड़ी बात कह गए. कन्हैयालाल की घटना का जिक्र किया, लेकिन पर्दे के पीछे का सच यह है कि यह घटना उन्हीं के कालखंड में हुई. कन्हैयालाल ने बार बार पुलिस को धमकियां मिलने और सुरक्षा देने का आग्रह किया था. उस समय की कानून व्यवस्था के फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण था यह मामला था. हत्यारों को देवगढ़ और भीम में जनता ने घेर कर पकड़ा. केस में चार्जशीट हुई, अब NIA कोर्ट में सुनवाई चल रही है. उन्होंने याद दिला दिया कि उनकी सरकार के दौरान राजस्थान अपराधों में अव्व्ल था. हमने आंदोलन किया, जन आक्रोश यात्राएं निकाली थी. हर रोज बलात्कार और आठ हत्याएं रोज होती थी. राजस्थान के शांतिपूर्ण प्रदेश को कानून व्यवस्था झेलनी पड़ी थी . करौली जोधपुर के साम्प्रदायिक दंगों के जख्म नहीं मिटे हैं. भ्रष्टाचार में नंबर वन रही गहलोत सरकार. अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पेपरलीक सारे मसले हैं, जिनके कारण सत्ता से बाहर जाना पड़ा.

खबरों की सुर्खियों में रहना आता है गहलोत को
पूनिया ने तंज कसते हुए कहा कि कई निठल्ले लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है काम कुछ नहीं करते हैं, केवल बातें करते हैं. कुछ नेता ऐसे होते हैं, काम कुछ नहीं करना होता, केवल सिर्फ अख़बारों में सुर्खियों में छपना रहता है. कांग्रेस ने विपक्ष में रहते एक आंदोलन नहीं किया. सत्ता से बाहर रहना दूर रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, यह पूरी कांग्रेस पार्टी की फितरत है. उन्हें सुर्खियों में रहना आता है इसलिए गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रेस कांफ्रेंस कर बेबुनियाद मुद्दे उठाते हैं. गहलोत सरकार पर चार लाख 71 हजार करोड़ का कर्जा था. अपराध में थानागजी दुष्कर्म से शुरुआत, झालावाड़ कृष्णा वाल्मिम सहित कई केस हुए. एससी एसटी पर 18 प्रतिशत अपराध ज्यादा हुए हैं.

कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है गहलोत का
पूनिया ने गहलोत पर आरोप लगाया कि कोरोना में 162 मौतें रोज होती थी. सरकार बाड़े में बंद थी, सरकार बाड़े में क्यों बंद थी. आरोप हम पर लगाते हैं. एफआर लगना सबूत है. उनकी सरकार का नजरिया क्या था, उन्हीं सरकार के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया. दुनिया की कोई सरकार इतने दिन बाड़े में नहीं रही होगी कारोना के दंश को राजस्थान की जनता ने कितनी विपरीत परिस्थिति में झेला. उन्होंने ठीक ही याद दिलाया कि कन्हैया लाल जी का तो बहाना है. अपनी पार्टी पर कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है, जिस तरीके से सक्रियता से बयान है हमारे पर रस्म अदायगी है. पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है उनको आशंका है, असुरक्षा है. संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठाते उठाते न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने लगे. यह उनकी रणनीति है या उनकी सियासत है उसे पर टिप्पणी नहीं करता आने वाले दिनों में चीजें सामने आ जाएगी.

