/राजस्थान भाजपा में अंदरूनी कलह! घोटाले पर भिड़े मिर्धा-किलक, दोनों नेताओं ने खोली एक-दूसरे की पोल

Rajasthan Politics: नागौर में राजनीति का पारा और चढ़ गया है. रिछपाल मिर्धा ने अजय सिंह किलक की गिरफ्तारी की मांग की है. करीब आठ साल पुराने पोषाहार मामले में मिर्धा ने किलक पर बड़ा हमला बोला है, तो किलक ने भी पलटवार कर खुद को पाक साफ करार दिया है. रिछपाल मिर्धा ने डेगाना विधायक अजय सिंह किलक को एक नंबर का चोर और घोटालेबाज बताया है, तो किलक ने रिछपाल मिर्धा को पुराना ड्राइवर बताते हुए उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की है.

दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शब्दों की मर्यादा एक बार फिर तार-तार कर दी है. दो दिन पहले नागौर में पोषाहार घोटाले में एसीबी ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. रिछपाल मिर्धा ने अजय सिंह किलक की भी मामले में संलिप्तता बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. मिर्धा बोले कि किलक के खिलाफ मैं ऊपर तक सबूत दे चुका हूं पर पता नहीं उन्हें कौन बचा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिछपाल मिर्धा भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक

एसीबी ने 18 लोगों को 40 करोड़ के पोषाहार घोटाले में पकड़ा है. रिछपाल मिर्धा ने कहा कि एसीबी को एक आरोपी ने बयान दिए हैं कि किलक के साले और ससुर मंथली वसूलते थे. उस समय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं, उसमें यह बच गया. इतने बड़े घोटाले में अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई. पता नहीं इसको कौन बचा रहा है. कौन राज्य सरकार में इसका आका है, जो किलक को बचा रहा है. मिर्धा यहीं नहीं रुके उन्होंने किलक पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने भी बात रखी.

अब जब ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही. किलक ने अपनी तहसीलदार सेवा के दौरान कई घोटाले किए हैं. मिर्धा बोले- किलक ने मानसरोवर में एक एससी की जमीन खरीदी, एक करोड़ की जमीन के केवल 10 लाख रुपये दिए और 90 लाख रुपये खा गए. इसने भाई के नाम जमीन कर रखी है. वह जमीन आज भी मौजूद है. किलक के पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है. अजय सिंह तिलक अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में पुलिस की डिमांड पर कट मोशन लेकर आया, उसी को सरकार बचाने में लगी हुई है.

मिर्धा के आरोपों पर किलक ने जवाबी हमला बोला

अजय सिंह किलक ने कहा कि पोषाहार घोटाले में दूध का दूध होगा. पूरी पारदर्शिता से जांच हो रही है, जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा मिलेगी. हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. किलक ने रिछपाल मिर्धा को यहीं नहीं बख्शा किलक बोले कि जब से उनके बेटे विजयपाल मिर्धा चुनाव हारे हैं, तब से रिछपाल मिर्धा मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, उनके परिजनों को उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

मुझपर बेवजह बेनामी संपत्ति के आरोप लगा रहे हैं. रिछपाल मिर्धा चुनाव लड़ने से पहले ड्राइवर ही थे, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई. आज हर जगह करोड़ों की संपत्ति है. कोई आरोप लगाने से पहले सिद्ध करें. बहरहाल किलक पर मिर्धा पोषाहार घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, तो किलक मिर्धा पर दरी घोटाला के आरोप लगाकर उनपर हमला बोल रहे हैं.

दोनों खुद को पाक साफ करार दे रहे हैं. ये तो डेगाना की जनता ही जानती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ. लेकिन इस मामले ने दोनों की बरसों पुरानी प्रतिद्वंद्वता की यादें ताजा कर दी है. आखिर दोनों एक ही पार्टी के हैं. आमने-सामने चुनाव लड़े हैं, इसलिए ये सियासी लड़ाई यहीं पर थमती दिखाई नहीं देती.

