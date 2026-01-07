कांग्रेस का अरावली पर विरोध फ्यूज, अब VB-G-RAM-G पर नाम का हंगामा- मदन राठौड़

Jaipur News : अरावली के बाद, अब मनरेगा का बदलकर योजना नाम वीबी जीरामजी करने पर प्रदेश में सियासी उबाल जारी है. बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी प्रदेश जन जागरण अभियान चलाएगी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीबी जीरामजी का विरोध करने पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला.

कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस शासन में कई बार योजना का नाम बदला, यहां तक कि नेहरू का नाम भी बदला, तब चुप रहे. अब अक्षर जोड़ने से राम का नाम बना तो ऐतराज क्यों ? दरअसल हमने बिचौलिया के खाते में 85 पैसा जाने से रोका तो उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं.

जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा था

केंद्र सरकार हाल ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी' कानून लेकर आई है. इस विधेयक के संसद में पास होने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है. राजस्थान में इस मामले में सियासत चल रही है. कांग्रेस नेताओं के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू किया है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को इस मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. राठौड़ ने कहा मनरेगा में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा था. ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने रोजगार दिवस बढ़ाने के साथ ही योजना में कई प्रावधान किए हैं जिससे न केवल भ्रष्टाचार रुकेगा बल्कि पारदर्शिता बनी रहेगी, पूरा पैसा मजदूर के खाते में जाएगा. समझ में नहीं आता उनको जीरामजी से क्यों ऐतराज है. जी गारंटी रोजगार मिशन में नाम जुड़कर जीरामजी बन गया तो क्या एतराज हो सकता है.

अरावली पर हवा निकली, अब वीबी रामजी का विरोध

मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने पहले अरावली के नाम पर हंगामा किया. वो हंगामा फ्यूज हो गया, उनकी सारी हवा निकल गई तो अब वीबी जी रामजी पर विरोध कर कर रहे हैं. विपक्ष है तो सही विरोध करें, सकारात्मक काम करें, लेकिन फालतू में जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करें. अब पैसा सीधे मजदूर के खाते में आ रहा है. मोदी ने बिचौलिया का पैसा रोक दिया. पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से भेजे एक रूपए में लोगों तक 15 पैसे आते थे. अब हमने जो 85 पैसे बिचौलिया खाते थे उसे रोक दिया तो उनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं ? उनको खाने को पैसा मिल नहीं रहा, जांच क्यों हो रही है ? क्यों काम तय हो रहे हैं ? इस आधार पर ही उनको ऐतराज हो रहा है.

फर्जीवाड़े का नासूर बन गई थी मनरेगा , अब पारदर्शिता

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि मनरेगा में एक करोड़ 55 लाख से अधिक नाम ऐसे लोगों के थे जो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं. इनमें 93 वर्ष की उम्र के नाम भी जोड़ दिए। करीब 13 करोड़ फर्जी कार्य दिवस भी पकड़े गए. एक ही मजदूर की फोटो खींच कर बार बार उपयोग करना, जिओ टेगिंग सहित कई प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा था.विजयवाड़ा तेलंगाना में 250 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है. इसमें 71 करोड़ की वसूली की गई. रिकवरी तभी होती है जब गबन किया गया. संसद में टीएमसी प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि 11 लाख 7 हजार 804 फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बने थे. ऐसे कई मामले हैं बंगाल के, इसलिए वहां योजना को बंद करना पड़ा.

प्रदेश के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि रोडी डालने के लिए साइकिल पंक्चर लगाने वाले को 40 लाख का भुगतान दिखाया. जयपुर की बड़ी रैली की थी ज्यादातर सरपंच बोलेरो लेकर आए थे अशोक गहलोत ने बोलेरो सरपंच की टिप्पणी की थी. योजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम नरेश ने कहा कि केंद्र के हाथ में कुछ नहीं है, हम ज्यादा ज्यादा से पैसा रोक सकते हैं. खाओ और खाने दो की स्थिति उस समय सरकार में थी. कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि नागौर और बाड़मेर जिले में 300 करोड़ की कथित हेराफेरी हुई. मनरेगा में 1700 मैट ब्लैक लिस्टेड किए गए 5 सौ से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई. योजना में दस लाख 51 हजार से अधिक शिकायतें देश भर में आई.

कांग्रेसी केवल नाम के लिए हंगामा कर रहे हैं, काम में कोई एतराज हो तो बताओ

राठौड़ ने कहा कि हमारी सरकार ने कहा कि निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए, काम की गुणवत्ता बढ़ाई, रोजगार का समय 100 दिन से 125 दिन बढ़ाया. बनवासी क्षेत्र में 150 कर सकते हैं. किसानों को मजदूर मिल सके यह किया. कांग्रेसी केवल नाम के लिए हंगामा कर रहे हैं, काम में कोई एतराज हो तो बताओ, काम में कटौती की तो बताओ. मनरेगा को देश में अभी तक केवल 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ. 11 साल में कांग्रेस ने मनरेगा में 3 करोड़ 20 लाख दिए, जबकि इस 11 साल में हमने आठ करोड़ 27 साल लाख दिए थे. हमने तय किया पैमेंट मिलेगा सप्ताहभर में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पेमेंट लेट किया तो पेनल्टी लगेगी. मजदूर का हित सुरक्षित रहेगा इसमें क्या गलत है.

कांग्रेस ने नाम बदला तब नहीं बोले, अब ऐतराज क्यों ?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना था. तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार याेजना किया. फिर कांग्रेस ने नरेगा किया और मनमोहन सरकार ने 2005 में मनरेगा किया. जब जवाहर लाल का नाम बदला तो अपमान नहीं हुआ क्या उनका ? कानून बनाया तो उसका एक एक राम जुड़कर जीरामजी बन गया तो उनको इससे ऐतराज क्यों है. कांग्रेस ने कई योजनाओं के नाम बदले ग्रामीण आवास योजना जिसे इंदिरा आवास योजना कर दिया. ग्रामीण विद्युतिकरण योजना थी, जिसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना किया. कांग्रेस ने नेहरूर गांधी परिवार का नाम जबरदस्ती करने का काम किया. वहीं हमने राजभवन का नाम लोकभवन, राजपथ का नाम कर्तव्यपथ किया. रेसकोर्स का नाम लोककल्याण मार्ग, पीएम कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्षी अधिनियम किया. हम जनहित के काम करते हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करते हैं.



