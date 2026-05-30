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मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर BJP का मेगा जनसंपर्क अभियान, गांव-ढाणी तक पहुंचेंगी उपलब्धियां

Rajasthan Politics: केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर 5 से 21 जून तक चलने वाले अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई. बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने मीडिया से कहा कि इस दौरान जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी-कार्यकर्ता जनता से संवाद करेंगे.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 30, 2026, 08:32 PM|Updated: May 30, 2026, 08:32 PM
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर BJP का मेगा जनसंपर्क अभियान, गांव-ढाणी तक पहुंचेंगी उपलब्धियां
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर 5 से 21 जून तक चलने वाले अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई. बैठक में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम, अभियानों के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को गांव-ढाणी तक पहुंचाने पर चर्चा हुई. बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने मीडिया से कहा कि इस दौरान जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी-कार्यकर्ता जनता से संवाद करेंगे.

सैनी ने कहा कि रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पेट्रोल-डीजल बचत का उदाहरण पेश करने के लिए साइकिल, ई-रिक्शा और ईवी वाहनों से कार्यालय आएंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में राठौड़ ने पदाधिकारियों को मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित अभियानों की क्रियान्वति को लेकर चर्चा की.

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प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी सरकार की वर्षगांठ पर आयोजित इस अभियान को 12 वर्ष, विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के लिए नाम दिया गया है. इस मेगा जनसंपर्क अभियान में मीडिया संवाद से लेकर जन कल्याण शिविर, पर्यावरण अभियान, योग दिवस, प्रदर्शनी और गांव-गांव तक संपर्क कार्यक्रम होंगे.

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने योग दिवस, एक पेड़ मां के नाम और केंद्र और राज्य सकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी. इस अभियान में मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी जनता के बीच जा रहे हैं. इस बैठक के बाद अब वीसी के माध्यम से बैठके होंगी. इसके अलावा पीएम के आह्वान को देखते हुए सभागार बैठकें छोटी रखने का निर्णय लिया गया है.

भूपेंद्र सैनी ने कहा कि राज्य सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण महत्वपूर्ण अभियान है. इस अभियान के तहत प्रदेश के 23 जिलों में बावड़ियों की सफाई कर रहे हैं. बरसात का पानी तालाब, टांके और बावड़ियों में आ जाएं और जल स्तर बढ़े इसके लिए लोगों को प्रेरित कर सहभागिता ले रहे हैं. सैनी ने कहा कि पूरी सरकार और पार्टी जनता के बीच जा रही है. खुद सीएम रात्रि चौपाल कर रहे हैं. पहले सीएम हैं जो सीधे जनता के बीच जा रहे हैं.

पहले सीएम सरकार बचाने के लिए होटलों में बैठे थे. हम सब मिलकर पानी की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. हम सबकी जिम्मेदारी है दो महीने हम सबको परिजनों को सभी का पानी का विशेष ध्यान रखना है. सरकार और संगठन अभियान को अच्छे से करने जा रहे हैं. प्रदेश महामंत्री सैनी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईवी वाहन का उपयोग कर रहे हैं.

कल प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा. बीजेपी रविवार को पीएम मोदी के “मन की बात” कार्यक्रम में सुनने आने वाले पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है. पार्टी ने तय किया है कि कार्यकर्ता EV अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन, ई-रिक्शा, साइकिल, पैदल या वाहन पूलिंग से पहुंचेंगे.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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