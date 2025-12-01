Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीजेपी मंत्री जनता दरबार में देरी से पहुंचे, डिप्टी CM बैरवा ही समय पर, नागर-दाधीच 45 मिनट लेट

Jaipur News :  बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुनवाई के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा तय समय पर ठीक 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंच गए. हालांकि दूसरे मंत्री हीरालाल नागर और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच करीब 45 मिनट देर से प्रदेश कार्यालय पहुंचे

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 01, 2025, 03:43 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 03:43 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में ठंड बढ़ते ही एक्टिव हो जाते हैं ये जहरीले सांप, क्या आप जानते हैं इनके नाम?
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान में ठंड बढ़ते ही एक्टिव हो जाते हैं ये जहरीले सांप, क्या आप जानते हैं इनके नाम?

बांसवाड़ा में 2248 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सबसे लंबी टनल, किसानों को होगा फायदा!
7 Photos
Rajasthan Government Project

बांसवाड़ा में 2248 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सबसे लंबी टनल, किसानों को होगा फायदा!

गोविंददेवजी मंदिर में शीतकालीन सेवा शुरू, ठाकुरजी पहनेंगे मफलर-दस्ताने, लगेगा छप्पन भोग
7 Photos
rajasthan temple

गोविंददेवजी मंदिर में शीतकालीन सेवा शुरू, ठाकुरजी पहनेंगे मफलर-दस्ताने, लगेगा छप्पन भोग

राजस्थान में चलेगी तेज शीतलहर, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी को लेकर चेतावनी जारी!
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में चलेगी तेज शीतलहर, दिसंबर में कड़ाके की सर्दी को लेकर चेतावनी जारी!

बीजेपी मंत्री जनता दरबार में देरी से पहुंचे, डिप्टी CM बैरवा ही समय पर, नागर-दाधीच 45 मिनट लेट

Rajasthan Politics : बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार से कार्यकर्ता जनसुनवाई की शुरुआत हो गई. पहले ही दिन 'मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त' की तर्ज पर सुनवाई रही. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुनवाई के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा तय समय पर ठीक 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंच गए. हालांकि दूसरे मंत्री हीरालाल नागर और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच करीब 45 मिनट देर से प्रदेश कार्यालय पहुंचे. इस कारण पहले ही दिन सुनवाई होचपोच सी नजर आई. अब प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दो मंत्री और एक पदाधिकारी प्रदेश कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करेंगे.

प्रदेश में बीजेपी सरकार बनें दो साल का समय होने को है. इस दौरान कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए पार्टी कार्यालय में मंत्री दरबार नहीं लगा. कार्यकर्ता हर जगह पार्टी के मंच पर मंत्रियों के उनकी सुनवाई नहीं करने की बात उठाते रहे हैं. इस बीच पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आवास पर संगठनात्मक बैठक ली तो पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की मांग उठाई. इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक दिसम्बर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक दिसम्बर अर्थात आज से कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू हुई. पहले ही दिन कार्यकर्ता सुनवाई व्यवस्थित नहीं हो पाई.

बैरवा टाइम पर, नागर-दाधीच को हुई देर
उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा सुबह 11 बजे से पहले ही कार्यकर्ता सुनवाई के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और ठीक 11 बजे सुनवाई भी शुरू कर दी. इस दौरान एक दो कार्यकर्ता ही अपनी समस्या लेकर पहुंचे. वहीं बीजे प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और दूसरे मंत्री हीरालाल नागर वहां नहीं पहुंच पाए. दोनों करीब 11 बजकर 45 तक पार्टी कार्यालय पहुंचे और सुनवाई शुरू की. तीनों ने करीब एक बजे तक सुनवाई की. इस दौरान कार्यालय में धीरे धीरे कार्यकर्ता आते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यकर्ताओं की समस्या सुनना हमारी प्राथमिकता
कार्यकर्ता सुनवाई के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर सप्ताह में तीन दिन मंत्री, विधायक और पदाधिकारी आम जनता से सीधे संवाद करेंगे. उन्होंने कहा, “मंत्री और विधायक जनता के बीच रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनना ही हमारी प्राथमिकता है. कई लोग अपनी शिकायतें लेकर आए, जिनमें से कुछ का समाधान तुरंत फोन पर करवाया गया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे प्रदेश कार्यालय आएं ताकि उनकी समस्याओं का निवारण हो सके.

सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए ही सुनवाई
बीजेपी प्रदेश कार्याल सचिव मुकेश पारीक ने स्पष्ट किया कि यह सुनवाई सिर्फ बीजेपी कार्याकताओं के लिए ही है. पहले ही दिन कार्यकर्ता की तस्दीक करने के बाद ही उन्हें सुनवाई के लिए भेजा गया. अब सुनवाई के लिए जिला अध्यक्षों के मार्फत नाम मांगे जाएंगे ताकि कार्यकर्ता को ही सुनवाई का पूरा मौका मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news