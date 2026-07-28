/बीजेपी का मिशन-113 पर फोकस, पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कमजोर सीटों पर बड़ी तैयारी

Rajasthan Politics : इन सीटों पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा मिशन शुरू कर दिया है. अब इन सीटों पर विधानसभा प्रवासी तैनात किए गए हैं, जो सीधे प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे.

बीजेपी की 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी

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प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं. लेकिन बीजेपी की नजर सिर्फ स्थानीय चुनाव पर नहीं. बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव पर भी है. बीजेपी ने चुनावी शंखनाद के साथ संगठन की सबसे बड़ी कवायद शुरू कर दी है. पार्टी की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में 200 में से 113 विधानसभा सीटों को संगठनात्मक रूप से कमजोर माना गया है. अभी विधानसभा चुनाव में करीब ढाई साल का समय है, लेकिन इन इलाकों में अब विधानसभा प्रवासियों की तैनाती की गई है, जिनका काम संगठन की नब्ज टटोलना, बूथों को सक्रिय करना और सीधे प्रदेश मुख्यालय को रिपोर्ट भेजना होगा. कुल मिलकार बीजेपी की पंचायत-निकाय चुनाव के जरिए संगठन मजबूत करने की रणनीति है.

बीजेपी का आंतरिक सर्वे, भरतपुर समेत ये जिले डार्क जोन में शामिल

बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता उन जिलों को लेकर है जिन्हें पार्टी ने अपने आंतरिक सर्वे में 'डार्क जोन' माना है. अर्थात इन जिलों में पार्टी संगठन दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस की तुलना में बेहद कमजोर है. इनमें सीकर, झुंझुनूं, दौसा, टोंक और भरतपुर है. यहां पूरे जिले को संगठनात्मक रूप से कमजोर माना गया है. यही नहीं बीकानेर, उदयपुर, अलवर, नागौर और भीलवाड़ा के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों को भी कमजोर सूची में रखा गया है. इसको लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हाल ही में इन सभी 113 विधानसभा प्रवासियों की बैठक हुई. यहां उन्हें चुनावी रणनीति, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार की जिम्मेदारियां सौंपी गईं. पार्टी का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की बुनियाद हैं. हालांकि बीजेपी प्रवासी कार्यकर्ताओं की तैनातगी को कमजोरी नहीं मानकर इससे पार्टी का सतत कार्य बता रही है.

कैलाश मेघवाल प्रदेश महामंत्री, बीजेपी

पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी चुनाव घोषणा से 6 महीने पहले से शुरू

बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और चुनावी परिदृश्य में विधानसभा प्रवासी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. ये स्थानीय निवासी नहीं होते बल्कि संगठन की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षक होते हैं. इनका काम बूथ समितियों की समीक्षा करना, कार्यकर्ताओं से संवाद करना, मंडल और शक्ति केंद्रों की बैठकें लेना और हर गतिविधि की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाना होता है. दिलचस्प बात ये है कि बीजेपी ने ये तैयारी पंचायत-निकाय चुनाव की घोषणा के बाद नहीं, बल्कि करीब छह महीने पहले ही शुरू कर दी थी. कमजोर सीटों पर प्रवासियों को सक्रिय किया गया. लगातार फीडबैक लिया गया और अब उसी रिपोर्ट के आधार पर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है.

योगेंद्र गुप्ता , राजनीतिक विश्लेषक

राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव की प्रयोगशाला हैं. इन चुनावों से मिलने वाला फीडबैक ही उम्मीदवार चयन, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी रणनीति का आधार बनेगा. इसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनावी चौसर की रणनीति बनाएगी ताकि सरकार को रिपीट किया जा सके.