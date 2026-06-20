/राजस्थान में BJP का नया सियासी दांव, मिशन पसमांदा - मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी

Rajasthan Politics : राजस्थान की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय से कांग्रेस की ताकत माना जाता रहा है. लेकिन अब बीजेपी इस समीकरण को बदलने की तैयारी में जुट गई है. पार्टी ने पहली बार राज्यभर में पसमांदा मुस्लिमों तक सीधे पहुंचने का फैसला किया है. जुलाई से शुरू होने वाले इस अभियान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदायों के बीच छोटी-छोटी चौपाल लगाकर संवाद करेगा. बीजेपी की रणनीति साफ है. केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पसमांदा मुस्लिमों तक पहुंचाना, ये बताना कि योजनाओं का लाभ धर्म नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर मिला है, और इसी भरोसे को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश करना.

मुस्लिमों को छलावा देते देते 12 साल हो गए -अब्दुल लतीफ आरको

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सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल लतीफ आरको कहते हैं कि मुस्लिमों को छलावा देते देते 12 साल हो गए. ये जो कुछ कहते हैं, उसका पचास प्रतिशत भी उस पर चलें तो बड़ी बात है. हर योजना में लाखों करोड़ों की बात करते हैं, लेकिन एक- दो प्रतिशत भी नहीं देते हैं. मुसलमानों को कांग्रेस से चिपकाने वाली भी बीजेपी है. बीजेपी ने गाली दी, कांग्रेस ने पुचकार लिया. कांग्रेस ने भी हमें क्या दिया ? बीजेपी अपने कार्यक्रमों को सॉफ्ट करें और अपशब्द नहीं बोलें तो मुसलमान उसके लिए वफादार है . बीजेपी पॉलिसी बदल ले तो मुसलमान है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.

राजस्थान में कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत-हार करते हैं तय

राजस्थान में मुस्लिम आबादी करीब 9 प्रतिशत मानी जाती है. जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, नागौर, जयपुर और जोधपुर जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर जीत-हार तय करने की स्थिति में हैं. ऐसे में बीजेपी का यह अभियान केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ वर्षों से लगातार पसमांदा मुस्लिमों का जिक्र करते रहे हैं. हमीद मेवाती का कहना है कि उसका उद्देश्य तुष्टिकरण नहीं बल्कि विकास की राजनीति है. पार्टी का दावा है कि गरीब मुस्लिम परिवारों को भी उज्ज्वला, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं का समान लाभ मिला है. पीएम मोदी "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" नीति पर काम कर रहे हैं.

बीजेपी की छवि बदलने की कोशिश

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी का ये अभियान केवल वोट जुटाने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए पार्टी अपनी उस छवि को भी बदलना चाहती है, जिसमें उसे मुस्लिम समाज से दूरी रखने वाली पार्टी माना जाता रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस अब भी मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से का पारंपरिक समर्थन अपने साथ होने का दावा करती है. राजस्थान के मुस्लिम समाज में मेव, कायमखानी, अंसारी, मनिहार, तेली, नाई और कई अन्य पिछड़े समुदाय शामिल हैं. बीजेपी इन्हीं छोटे-छोटे सामाजिक समूहों तक पहुंचकर स्थानीय नेतृत्व तैयार करना चाहती है. हमीद मेवाती कहते हैं कि पार्टी की योजना निकाय और पंचायत चुनावों में अल्पसंख्यक समाज से अधिक उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को आगे लाने की भी है.

“मिशन पसमांदा” बीजेपी के लिए आसान नहीं

बीजेपी के सामने चुनौती भी कम नहीं है. राजस्थान में मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा वर्षों से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि विकास और योजनाओं के आधार पर शुरू किया गया है. अभियान राजनीतिक नतीजों में कितना बदलाव ला पाता है. अब बीजेपी का "मिशन पसमांदा" प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को कितना प्रभावित करता है और कांग्रेस अपने परंपरागत समर्थन को कैसे बचाती है, इसका जवाब आने वाले निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में मिलेगा.

सरकारी योजनाएं और मुस्लिम लाभार्थियों का सदन में दिया गया डेटा

कुछ वक्त पहले बीजेपी सांसद राधा मोहन दास ने सदन को बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू की गयी सरकारी योजनाओं में मुस्लिम लाभार्थियों को रहे लाभ के बारे में बताया और कहा कि जन धन योजना में 42%, पीएम आवास योजना से 31%, उज्ज्वला योजना से 37%, मुद्रा योजना में 36%, कौशल विकास में 23%, पीएम रोजगार योजना से 70% मुस्लिम लाभार्थी

को फायदा मिला.

मिशन पसमांदा क्या है ?

बीजेपी का मिशन पसमांदा मुस्लिमों से सीधा संवाद है, जो छोटी चौपाल, घर-घर संपर्क, सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्थानीय नेतृत्व तैयार करना और निकाय और पंचायत चुनाव पर फोकस करने से जुड़ा है.जिसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सम्पर्क के लिए प्रदेश के 40 विधानसभा क्षेत्रों को चुना है.

बीजेपी का अनुमान है कि करीब 25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं,इन 40 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें लगभग 20 लाख पसमांदा वर्ग से आते हैं. अगर इस वर्ग में राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ती है तोइसका असर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और भविष्य के विधानसभा चुनाव तक दिखाई दे सकता है. बीजेप ये समझाने की कोशिश करती नजह आएगी की कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तरह पसमांदा मुस्लिमों का इस्तेमाल किया.