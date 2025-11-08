Zee Rajasthan
'कांग्रेस अधिवेशन में इनके नेताओं ने वंदे मातरम का किया था विरोध, कांग्रेस की विरासत कैसे': घनश्याम तिवाड़ी

Jaipur News: राजस्थान की राजनीति में वंदे मातरम को लेकर जुबानी जंग जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. गहलोत ने वंदे मातरम को कांग्रेस की विरासत बताया और बीजेपी पर  सरदार पटेल के नाम का उपयोग करने के बात कही. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 08, 2025, 09:03 AM IST | Updated: Nov 08, 2025, 09:03 AM IST

'कांग्रेस अधिवेशन में इनके नेताओं ने वंदे मातरम का किया था विरोध, कांग्रेस की विरासत कैसे': घनश्याम तिवाड़ी

Rajasthan Politics News: बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वंदे मातरम पर दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. तिवाड़ी ने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में इनके नेताओं ने वंदे मातरम का विरोध किया था. गहलोत कांग्रेस की विरासत बताकर भ्रम फैला रहे हैं.


पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए थे. गहलोत ने वंदे मातरम को कांग्रेस की विरासत बताया और बीजेपी पर सरदार पटेल के नाम का उपयोग करने के बात कही.

गहलोत के इन बयानों पर बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने पलटवार किया. तिवारी ने कहा गहलोत इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और राष्ट्रगीत को भी राजनीति के दायरे में घसीट रहे हैं. तिवाड़ी ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ गीत देश के स्वतंत्रता सेनानियों में आज़ादी की चेतना जगा रहा था, यह गीत तभी से भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र और प्रेरणा का स्रोत बन गया. कांग्रेस के अधिवेशन में मौलाना अली, शौकत अली जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था. इसके बाद में वंदे मातरम् को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था.

यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणास्रोत बन गया
तिवाड़ी ने कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम् गीत की रचना की. 1882 में आनंदमठ में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस गीत को प्रमुख स्थान मिला. 1905 बंग-भंग आंदोलन के समय यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणास्रोत बन गया.

भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी
सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत और कांग्रेस सच में राष्ट्रभक्ति की भावना रखते हैं, तो उन्हें इस आयोजन में शामिल होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, न कि इससे दूरी बनानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है और वंदे मातरम् गीत के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा और राष्ट्रसेवा की भावना से जुड़ी है.

तिवाड़ी ने कहा बीजेपी इस गीत को राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रेरणा का प्रतीक मानती है. तिवाड़ी ने कहा कि वंदे मातरम् गीत भारत के हर नागरिक के दिल में बसता है. यह किसी पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की राष्ट्रभावना का प्रतीक है. भाजपा इस गीत के माध्यम से देशभर में राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश देती रहेगी.

