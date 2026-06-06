/चुनौती के साथ अजेय कुमार की नई पारी हुई शुरू, प्रदेश BJP की पहली संगठनात्मक बैठक ली, दिया मूल मंत्र

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी की नए संगठन महामंत्री के साथ नई शुरुआत हुई. मिशन रिपीट की चुनौती के साथ संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने पार्टी की पहली संगठनात्मक बैठक ली. पहली ही बैठक में अजेय कुमार ने संगठन मजबूती के लिए कार्यकर्ता और जनता से सीधा संवाद बनाए रखने का मूल मंत्र दिया. बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.

राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री नियुक्त किए जाने के बाद अजेय कुमार शनिवार को पहली बार जयपुर पहुंचे. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यभार संभालने के साथ ही उन्होंने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक ली. अजेय कुमार ने अपनी नई की शुरुआत कर दी, लेकिन राजस्थान में उनकी राह आसान नहीं होगी. पंचायत और निकाय चुनावों में उनकी पहली अग्नि परीक्षा और संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल और 2028 में बीजेपी सरकार को रिपीट कराने की चुनौती उनके सामने है.

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आगामी रणनीति को लेकर दिए दिशा-निर्देश

बीजेपी प्रदेश कार्यालय के कमरा नंबर-6 से अजेय कुमार संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगे. यही वह कमरा है, जहां से पूर्व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संगठन का संचालन करते रहे हैं. अजेय कुमार ने साफ संकेत दे दिए कि उनकी प्राथमिकता संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाना होगी. कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान अभियानों की समीक्षा की और आगामी रणनीति को लेकर दिशा-निर्देश दिए.

नई जिम्मेदारी संभालने से पहले अजेय कुमार जयपुर एयरपोर्ट से सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और प्रथम पूज्य गणपति के दर्शन कर अपने कार्यकाल की शुरुआत की.

इसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया. इसके करीब एक घंटे बाद अजेय कुमार ने पदाधिकारियों की बैठक ली. सूत्रों के अनुसार, कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय करना आने वाले समय में सबसे अहम जिम्मेदारी होगी क्योंकि मजबूत संगठन और प्रभावी सरकार का तालमेल ही चुनावी सफलता का आधार माना जाता है.

अजेय कुमार के सामने बड़ी चुनौतियां

अभी से मिशन रिपीट की रणनीतिक बिसात बिछाना

इसके लिए विधानसभा चुनाव 2028 का रोडमैप तैयार करना

निकाय और पंचायत चुनावों में जीत के लिए तैयारी

संगठन विस्तार के साथ बूथ की मजबूती पर ध्यान

केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना

कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर उन्हें कार्य से जोड़ना



सबसे पहली और बड़ी

अजेय कुमार के सामने सबसे पहली और बड़ी परीक्षा पंचायत और निकाय चुनाव में जीत दिलाना है. भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नए संगठनात्मक नेतृत्व के तहत लड़े जाएंगे. इन चुनावों को 2028 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. ऐसे में बूथ स्तर की तैयारी, सक्रिय सदस्यता अभियान, कार्यकर्ता संवाद और चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यही वजह है कि अजेय कुमार ने कार्यभार संभालते ही विभिन्न मोर्चों और संगठन प्रभारियों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है.

बीजेपी का लक्ष्य केवल पंचायत और निकाय चुनाव जीतना नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में दशकों से चली आ रही सत्ता परिवर्तन के रिवाज को तोड़ना भी है. राजस्थान में आमतौर पर हर पांच साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन भाजपा 2028 में इस मिथक को तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही है. ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव भाजपा के लिए केवल स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी चुनावी रणनीति की प्रयोगशाला भी होंगे.

संवाद और चुनावी तैयारी

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अजेय कुमार के अनुभव और मार्गदर्शन से राजस्थान भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी. संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और चुनावी तैयारी को नई गति मिलेगी. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अजेय कुमार राजस्थान में अपनी संगठनात्मक रणनीति को किस तरह लागू करते हैं और क्या बीजेपी पंचायत-निकाय चुनावों से लेकर 2028 के विधानसभा चुनाव तक अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं.