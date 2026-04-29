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पायलट पर सियासी घमासान, BJP का ओपन ऑफर, मदन राठौड़ बोले - हमारे दरवाज़े खुले हैं

Rajasthan Politics : सचिन पायलट चुप है लेकिन उन पर सियासी बयानबाज़ी जारी है, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बाद अब बीजेपी की तरफ से पायलट को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया है. जानें क्यों ?

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: Apr 29, 2026, 02:55 PM|Updated: Apr 29, 2026, 03:56 PM
पायलट पर सियासी घमासान, BJP का ओपन ऑफर, मदन राठौड़ बोले - हमारे दरवाज़े खुले हैं
Image Credit: फाइल फोटो

Rajasthan Politics : राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी तेज है. बीजेपी की तरफ से पायलट को ओपन ऑफर दे दिया गया है. वहीं कुछ दिन पहले गहलोत ने मानेसर घटनाक्रम को याद करते हुए ये बयान दिया था मुझे उम्मीद है कि अब वह कभी कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे. उनकी दोनों टांगें अब कांग्रेस में हैं और आगे भी रहेंगी.

अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट समझदार नेता हैं और देश-काल-परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं. मदन राठौड़ ने आगे कहा कि बीजेपी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है, जिसमें राष्ट्रभक्ति का भाव हो.

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राठौड़ ने कहा, जिन नेताओं की आत्मा कांग्रेस में झकझोर रही है, अगर वे भाजपा में आना चाहते हैं तो हमारे दरवाज़े खुले हैं. जिस नेतृत्व में देशभक्ति का भाव नहीं है, वहां अच्छे और ईमानदार नेता क्यों रहेंगे ? राठौड़ ने ये भी कहा कि नेता वहीं जाएगा, जहां उसे सम्मान मिलेगा

आपको याद दिला दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले ही पायलट को लेकर कहा था कि सचिन पायलट के दोनों पैर कांग्रेस में ही हैं. यानि की उनके पार्टी छोड़ने की संभावना नहीं है.

एक ओर बीजेपी का खुला ऑफर तो दूसरी ओर कांग्रेस का भरोसा और बीच में तीखे हमले, इन सबके बीच सचिन पायलट को लेकर सियासी चर्चाएं अपने चरम पर हैं. लेकिन सचिन खामोश हैं. अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये बयानबाजी किस दिशा में जाती है.

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