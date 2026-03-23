राजस्थान की सियासत अब ग्राउंड के साथ-साथ डिजिटल स्क्रीन पर भी गरमा गई है. सोशल मीडिया के आंकड़ों में पिछड़ने के बाद राजस्थान बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए एक 'नया फॉर्मूला' तैयार किया है. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 65 प्रवक्ताओं वाली भारी-भरकम फौज को अब सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित न रहकर, सोशल मीडिया पर पार्टी की रीच बढ़ाने का सख्त फरमान सुनाया है.

डोटासरा vs राठौड़

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) और फेसबुक पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सक्रियता का अंतर साफ दिखाई दे रहा है. बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा (PCC चीफ) पिछले चार दिनों में इनकी पोस्ट पर 2 हजार से 1 लाख तक व्यूज और रिपोस्ट पर 1 मिलियन (10 लाख) से ज्यादा व्यूज देखे गए. लाइक्स की संख्या भी हजारों में है.

वहीं मदन राठौड़ (BJP अध्यक्ष) के हैंडल पर पोस्ट्स को महज 100 से 500 व्यूज मिल रहे हैं, जबकि लाइक्स की संख्या अभी सैकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है.

बीजेपी का नया डिजिटल फॉर्मूला

पार्टी की डिजिटल पकड़ कमजोर देखते हुए संगठन ने रणनीति बदली है. प्रवक्ताओं को अब सोशल मीडिया सेल के साथ मिलकर काम करना होगा. प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि वे पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोअर्स बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं. हर प्रवक्ता को अपने-अपने जिलों की सोशल मीडिया टीम के साथ तालमेल बिठाने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रवक्ताओं में असमंजस

बीजेपी के इस नए प्रयोग ने प्रवक्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. प्रवक्ताओं का मुख्य काम सरकार की योजनाओं का प्रचार और मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना था. अब सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस होने से उनके पारंपरिक कार्यों पर असर पड़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, मदन राठौड़ ने इस रणनीति को केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी रखा है और भरोसा दिलाया है कि प्रवक्ताओं की बड़ी टीम का उपयोग संगठन की डिजिटल मजबूती के लिए किया जाएगा.

राजनीतिक विश्लेषक की राय

'बीजेपी का यह कदम दिखाता है कि वे डिजिटल पिछड़ने को लेकर गंभीर हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रवक्ता अपने पारंपरिक रोल और इस नई जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना पाएंगे?'

- योगेंद्र गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-