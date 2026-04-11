महिला आरक्षण से पहले BJP की बड़ी पहल, 12 अप्रैल से 'नारी शक्ति वंदन अभियान' का आगाज

Rajasthan Politics: देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद में पूरी तरह लागू होने से पहले ही बीजेपी 'नारी शक्ति वंदन अभियान' शुरू करने जा रही है. प्रदेश में 12 अप्रैल को एक साथ 7 संभाग और 25 लोकसभा क्षेत्रों में इस अभियान की शुरुआत होगी.

खास बात ये है कि इस अभियान को राजनीतिक मंच से हटाकर सामाजिक जागरूकता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां कार्यक्रम होंगे लेकिन पार्टी का झंडा नहीं होगा, जहां संदेश होगा. लेकिन राजनीतिक पोस्टर नहीं होंगे, बीजेपी की क्या है रणनीति?

12 अप्रैल से 'नारी शक्ति वंदन अभियान' की शुरुआत

महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के मकसद से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है. इस बिल को लेकर बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है. प्रदेश बीजेपी 12 अप्रैल से 'नारी शक्ति वंदन अभियान' की शुरुआत करने जा रही है. इसके तहत प्रदेश में शहर, गांव-ढाणी तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद की जाएगी. राजस्थान में 12 अप्रैल को प्रदेश के 7 संभागों की 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा महिला नेत्रियां एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. इसके बाद 13 से 20 अप्रैल तक ये अभियान मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचेगा, जहां महिलाओं से सीधे संवाद, जागरूकता कार्यक्रम और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा.

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अभियान की सबसे बड़ी खासियत

इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत, इसका 'नॉन-पॉलिटिकल' स्वरूप है. अभियान के तहत कार्यक्रम होंगे लेकिन कहीं भी पार्टी का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग या झंडा नहीं लगाया जाएगा. बीजेपी इसे 'सामाजिक जागृति अभियान' के तौर पर पेश कर रही है ताकि आम महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और ये सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक महिला आंदोलन के रूप में सामने आए. जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा को अभियान का संयोजक बनाया गया है. इसके साथ ही संभाग स्तर पर भी अभियान की संयोजक बनाई गई है.

महिला आरक्षण कानून

दरअसल ये पूरा अभियान 'नारी शक्ति वंदन' यानी महिला आरक्षण कानून से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक, भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 तक की जा सकती है, जिसमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. ऐसे में बीजेपी इस अभियान के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रही है.

अभियान की संयोजक और जयपुर सांसद ने साफ किया है कि अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ और सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर खास जोर रहेगा.

बीजेपी का 'नारी शक्ति वंदन अभियान'

महिलाओं को 33% आरक्षण के फायदे बताना

स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं से सीधा संपर्क

सरकारी योजनाओं की जानकारी देना

जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन

पदयात्रा और रैलियां

सोशल मीडिया और नमो ऐप से जुड़ाव

परिसीमन के बाद लागू होगा आरक्षण

बीजेपी महिला मोर्चा

बीजेपी महिला मोर्चा भी इस अभियान को लेकर पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा है. महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार और सम्मान को लेकर सामाजिक जागरूकता का अभियान है. यही वजह है कि इसे पूरी तरह गैर-राजनीतिक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि हर वर्ग की महिलाएं बिना झिझक इसमें शामिल हो सकें.

दरअसल बीजेपी इस अभियान के जरिए देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'महिला नेतृत्व वाले विकास' के विजन से प्रेरित बताया जा रहा है,

जहां एक तरफ महिला आरक्षण कानून के जरिए राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है. वहीं, दूसरी तरफ इस तरह के अभियानों के जरिए सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.

अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये 'नारी शक्ति वंदन अभियान' कितना असर डालता है. क्या ये सच में महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना पाएगा या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा लेकिन इतना जरूर है कि इस बार महिलाओं के मुद्दे पर सियासत भी है और सामाजिक संदेश भी.

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