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मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री की ली चुटकी, बोले- आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, इनके साइलेंसर लगाना है

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री भूपेंद्र सैनी के सम्मान समारोह में कहा कि आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, इनके साइलेंसर लगाना है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 08, 2026, 04:41 PM|Updated: May 08, 2026, 04:41 PM
मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री की ली चुटकी, बोले- आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, इनके साइलेंसर लगाना है
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के महामंत्री भूपेंद्र सैनी पर जोरदार चुटकी ली. भूपेंद्र सैनी के सम्मान समारोह में राठौड़ ने कहा कि आपका ये पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, इनके साइलेंसर लगाना है. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें ज्योतिबा फुले के सपनों को पूरा करना है.

समाज सुधारक चिंतक ज्योतिबा फुले की राष्ट्रीय स्तर पर 200वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 126 सदस्यीय समिति गठित की है. समिति में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को भी शामिल किया गया है. इसका आभार जताने और भूपेंद्र सैनी का सम्मान करने के लिए माली सैनी समाज की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया.

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समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित प्रदेश के बीजेपी के पदाधिकारी, नेता और जनप्रतिनिधियों के साथ समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने ही प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी पर चुटकी लेते हुए ऐसी बात कह दी जिससे सभागार में हंसी का फव्वारा छूट गया. दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पश्चिम बंगाल के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में जाना था, लेकिन भूपेंद्र सैनी मंच पर लगातार भाषण दिए जा रहे थे.

उन्होंने समाज की ओर से कई मांगे भी मुख्यमंत्री के सामने रख दी. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घड़ी भी देखी, लेकिन सैनी लगातार बोलते रहे. इसके बाद बोलने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं भाषण नहीं दूंगा, समय की कमी है. भाषण तो भूपेंद्र सैनी ने दे दिया, पीएम मोदी ने उन्हें नियुक्त कर दिया, भाषण दो... हमने कहा कि रोक दो, सीएम को बंगाल विजय पर वहां के सीएम के शपथ ग्रहण में पहुंचना है, लेकिन वो रुके नहीं.

इस पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ नहीं रुके और कहा कि समाज के अध्यक्ष छुट्टनलाल जी होशियार हैं. उन्होंने कहा कि हम तन मन से साथ हैं, तो धन क्यों छुपा लिया. इसपर छुट्टनलाल ने कहा कि मैं अब कंजूसी नहीं करूंगा. राठौड़ ने कहा कि आपका यह पिंटू अब भूपेंद्र बन गया है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय अब एक काम करना पड़ेगा. इनके साइलेंसर लगाना पडे़गा, क्योंकि इनकी वैल्यूम तेज है. मंच के पीछे की तरफ भूपेंद्र सैनी की तेज आवाज आ रही थी, तो मैंने प्रदेश मंत्री एकता से कहा कि उनको बोले, तो जवाब मिला मेरी कौन सुनेगा.

हालांकि मदन राठौड़ ने फिर कहा कि भूपेंद्र सैनी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है. भारत के राजत्र में पहले पीएम मोदी और 102 नम्बर पर उनका नाम आया है. भूपेंद्र सैनी को जवाबदारी मिली है. महात्मा ज्योतिबा फूले के आदर्शों को फैलाने का काम करना होगा. ज्योतिबा फुले ने 200 साल पहले समाज को मार्गदर्शन देने, महिला शिक्षा पर जोर दिया, वह प्रेरणा देती है. रूढियों से ऊपर उठकर खुद भी शिक्षा ग्रहण की और समाज को भी दी.

हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी वही काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में बहनों को कानून बनाने में भागीदार बनाने का काम किया, लेकिन विरोधियों ने पारित नहीं होने दिया. हालांकि बहनों ने बंगाल, आसाम और पोड्डुचेरी में ब्याज सहित बदला ले लिया. सबको मिलकर समाज में जागृति पैदा करने का काम करना है. भूपेंद्र सैनी अब ये रुकने वाले नहीं हैं, तेजी से बढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरी दो बातों का ध्यान रख लेना.

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी भूपेंद्र सैनी के समिति में शामिल करने पर चुटकी ली. अविनाश गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा अवसर दिया है. जब सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल जी का पिंटू लाल जी पर आशीर्वाद हो तो इस समिति में आना स्वाभाविक है.

प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बताए आदर्शों को नीचे तक ले जाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया. उन्होंने मांग कि मुहाना मंडी की तरह सभी मंडियों में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्तियां लगे. प्रदेश में स्कूल कॉलेज, शैक्षिक संस्थाओं के नाम ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले के नाम हो.

सावित्री बाई के फुले के नाम पर हॉस्टल बनें. सीकर से हॉस्टल की मांग आई है. उन्होंने मुख्यमंत्री से समाज की 11 सदस्यीय टीम के मिलने का समय मांगा. भूपेंद्र सैनी ने कहा कि यह मेरा सम्मान नहीं, मां भारती के सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है. जो पार्टी में काम करेगा, पसीना बहाएगा, उसका ध्यान रखेंगे. महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन कर दिया. अध्यक्ष बनाकर समाज के बच्चों का उत्थान का काम करें.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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