‘मार्ग नहीं, दिशा नहीं, बस सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं’, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने हनुमान बेनीवाल पर कसा तंज

Rajasthan News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर तीखा तंज कसा, उन्हें नीति और दिशा रहित बताया और कहा कि वे युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं. साथ ही कांग्रेस की नीतियों, पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी और चरित्र पर भी सवाल उठाए.
Rajasthan Politics News: राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के बाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच चल रही टीका टिप्पणी जारी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को हनुमान बेनीवाल पर फिर तंज कसा है. उनकी न नीति है, न कोई सोच, न ही दिशा, केवल युवाओं को भ्रम में डाल रहे हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कसा तंज
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हनुमान बेनीवाल के कांग्रेस और बीजेपी पर आरोपों को लेकर सवाल के जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोरदार तंज कसा. राठौड़ ने कहा हनुमानजी के बारे मे क्या कहूं जिनका खुद की कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं है, वो हमारे संगठन के बारे में क्या बात करेंगे. हमारा संगठन एक रूप है, हम सब संगठित हैं. वो खुद भ्रमित होते रहते हैं उस पर क्या टिप्पणी करूं. इतना ही नहीं राठौड़ ने कहा कि वो क्लीयर नहीं है , उनका मार्ग तय नहीं कि किस दिशा में जाना है. क्या करना है, उनकी सोच नहीं है केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं. वो युवाओं के लिए ऐसा काम नहीं कर रहे जो उन्हें सहयोग दे सकें केवल भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं. जनता अब जागरूक है, जनता अब सब समझती है.
मेवाराम जैन की वापसी पर कांग्रेस के चरित्र पर उठाया सवाल
पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की नीतियों और चरित्र पर सवाल उठाया. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आज ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में वापस ले रही है, जिनके बयानों और आचरण पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. कुछ ऐसे लोग भी उसमें शामिल किए जा रहे हैं, जो कभी बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं पर असंवेदनशील बयान दे चुके हैं, जैसे कि “राजस्थान मर्दों का प्रदेश है.” ऐसे बयानों से न केवल प्रदेश की छवि खराब होती है, बल्कि यह पीड़ितों के प्रति भी घोर असंवेदनशीलता दर्शाता है. राजनीतिक जीवन में व्यक्ति का आचरण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही शुद्ध और पारदर्शी होना चाहिए. जब किसी व्यक्ति को पहले पार्टी से निष्कासित किया गया था, तो वह किसी ठोस आधार पर किया गया था. अब यदि उस आधार को समाप्त मान लिया गया है, तो सवाल उठता है कि उसकी पुनः वापसी का मापदंड क्या रहा ? क्या कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत चरित्र का कोई मूल्य नहीं रह गया है? जबकि भाजपा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र दोनों को महत्व देती हैं, लेकिन कांग्रेस की नीति शायद इससे भिन्न है. वह किस प्रकार के लोगों को पार्टी में स्थान देती है, यह उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है.
आई लव मोहम्मद के बैनर पर क्या बोले?
आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रदर्शन पर राठौड़ ने कहा कि किसी भी प्रकार से दूसरे वर्ग को नीचे दिखाने की चेष्टा नहीं करें. भावना जैसी है वैसे करेंगे, यह सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन नीचे दिखाने के लिए अपमान करना सही नहीं है. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जोधपुर लाने के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि गहलोत ने शायद पूरा नहीं पढ़ा? वो पाकिस्तान से उनका किस प्रकार से सम्पर्क रहा. उनको गिरफ्तार किया गया तो हिंदुस्तान एक है किसी भी जेल में लाकर रखा इससे उन्हें क्या पीड़ा है. हिंदुस्तान एक है जोधपुर को अपना क्यों मान रहे है ?
