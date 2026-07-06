Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का छात्र सम्मेलन, युवाओं के बीच संगठन विस्तार अभियान शुरू

जयपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का छात्र सम्मेलन, युवाओं के बीच संगठन विस्तार अभियान शुरू

Rajasthan Politics: जयपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से प्रदेशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. जयपुर में आयोजित छात्र सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 06, 2026, 07:40 PM|Updated: Jul 06, 2026, 07:40 PM
जयपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का छात्र सम्मेलन, युवाओं के बीच संगठन विस्तार अभियान शुरू
Image Credit: Rajasthan PoliticsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान के जयपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से प्रदेशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. जयपुर में आयोजित छात्र सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है. पार्टी का दावा है कि सरकार की योजनाओं और राष्ट्रवाद की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर छात्र सम्मेलन

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया. कहने को तो मंच पर डॉ. मुखर्जी, भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें थी, लेकिन सामने बड़ी संख्या में बैठे युवा और नेताओं के भाषणों में राष्ट्रवाद, युवा शक्ति और संगठन विस्तार का संदेश दिया गया.

राजनीतिक रूप से जानकारों का मानना है कि संगठन विस्तार सिर्फ बहाना है, बल्कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में युवा शक्ति को साधने के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है. बीजेपी मानती है कि प्रदेश की राजनीति में युवा सबसे बड़ा निर्णायक वर्ग बन चुका है. इसलिए पार्टी ने अपने युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी है कि वह संभाग, जिला और मंडल स्तर तक छात्र सम्मेलन आयोजित करें और युवाओं को पार्टी की विचारधारा के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी जोड़ें. यही वजह है कि इस अभियान की शुरुआत जयपुर से की गई है.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा- संगठन महामंत्री अजेय कुमार

बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने याद दिलाया कि महज 33 वर्ष की उम्र में मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, बाद में बंगाल सरकार में मंत्री और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग मंत्री रहे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जम्मू-कश्मीर में "एक देश, एक निशान, एक प्रधान" के संकल्प के लिए आंदोलन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बनने का आह्वान किया.

गांधी परिवार सहित कांग्रेस के कई नेता विभिन्न मामलों में बेल पर हैं- मदन राठौड़

सम्मेलन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज बीजेपी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस यह बताए कि सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में कौन रहा. राठौड़ ने कहा कि गांधी परिवार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विभिन्न मामलों में बेल पर हैं. इसलिए भाजपा पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.

उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को ही कलंकित बताते हुए आजादी के समय की कई घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर POK को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बड़ी भूल बताया. साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 सहित अन्य मुद्दों को कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति बताया.

बीजेपी सत्ता नहीं राष्ट्र सेवा की राजनीति करती है- राठौड़

राठौड़ ने कहा कि कहा कि बीजेपी सत्ता नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की राजनीति करती है और इसी विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा. इधर पार्टी की रणनीति है कि इस पूरे अभियान के दौरान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और युवा वर्ग के बीच लगातार संवाद बनाकर नए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ा जाए. इसी रणनीति के तहत युवा मोर्चा अब प्रदेश के सभी संभागों में छात्र सम्मेलन करेगा. इसके बाद जिला और मंडल स्तर तक अभियान चलाया जाएगा. युवा मोर्चा सरकारी योजनाओं, रोजगार, स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी जानकारियां युवाओं तक पहुंचाएगा.

युवाओं को दी जाएगी इनकी जानकारी

2 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कानून और कार्रवाई, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा, स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन, स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस, करियर मार्गदर्शन और युवा सशक्तीकरण, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं घर-घर तक जानकारियां पहुंचाएगी.

युवा मोर्चा का दावा है कि यह अभियान सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला जनसंपर्क कार्यक्रम होगा. पार्टी रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं से सीधा संवाद करेगी. साथ ही भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को भी युवाओं के बीच प्रमुखता से रखा जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जयपुर में पीपल और बरगद के पेड़ों का मनाया गया जन्मदिन, पर्यावरण संरक्षण का दिया अनोखा संदेश

ट्रेंडिंग न्यूज़

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव

सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर में बारिश से धंसी सड़क, सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

बरसेंगे बादल-कड़केगी बिजली, जयपुर-दौसा समेत 31 जिलों में जमकर होगी भारी बारिश

ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज

बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायल

20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

सीकर में मानसून की धमाकेदार एंट्री, जोरदार बारिश के बाद पानी में डूबी बस

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

8900 रुपये का बीज बना किसानों के लिए आफत! 60 टन का सपना दिखाकर लाखों की ठगी का आरोप

TAGS:
rajasthan politics
Jaipur News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का छात्र सम्मेलन, युवाओं के बीच संगठन विस्तार अभियान शुरू
rajasthan politics
2
Rajasthan Crime
3
Jhunjhunu news
4
Bikaner News
5
Jodhpur News