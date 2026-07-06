/जयपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर बीजेपी का छात्र सम्मेलन, युवाओं के बीच संगठन विस्तार अभियान शुरू

Rajasthan Politics: राजस्थान के जयपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से प्रदेशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. जयपुर में आयोजित छात्र सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए संगठन विस्तार अभियान शुरू किया है. पार्टी का दावा है कि सरकार की योजनाओं और राष्ट्रवाद की विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर छात्र सम्मेलन

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भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनसंघ संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया. कहने को तो मंच पर डॉ. मुखर्जी, भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें थी, लेकिन सामने बड़ी संख्या में बैठे युवा और नेताओं के भाषणों में राष्ट्रवाद, युवा शक्ति और संगठन विस्तार का संदेश दिया गया.

राजनीतिक रूप से जानकारों का मानना है कि संगठन विस्तार सिर्फ बहाना है, बल्कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों में युवा शक्ति को साधने के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है. बीजेपी मानती है कि प्रदेश की राजनीति में युवा सबसे बड़ा निर्णायक वर्ग बन चुका है. इसलिए पार्टी ने अपने युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी है कि वह संभाग, जिला और मंडल स्तर तक छात्र सम्मेलन आयोजित करें और युवाओं को पार्टी की विचारधारा के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी जोड़ें. यही वजह है कि इस अभियान की शुरुआत जयपुर से की गई है.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा- संगठन महामंत्री अजेय कुमार

बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है. उन्होंने याद दिलाया कि महज 33 वर्ष की उम्र में मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, बाद में बंगाल सरकार में मंत्री और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग मंत्री रहे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जम्मू-कश्मीर में "एक देश, एक निशान, एक प्रधान" के संकल्प के लिए आंदोलन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बनने का आह्वान किया.

गांधी परिवार सहित कांग्रेस के कई नेता विभिन्न मामलों में बेल पर हैं- मदन राठौड़

सम्मेलन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज बीजेपी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस यह बताए कि सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में कौन रहा. राठौड़ ने कहा कि गांधी परिवार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विभिन्न मामलों में बेल पर हैं. इसलिए भाजपा पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.

उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को ही कलंकित बताते हुए आजादी के समय की कई घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर POK को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बड़ी भूल बताया. साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 सहित अन्य मुद्दों को कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति बताया.

बीजेपी सत्ता नहीं राष्ट्र सेवा की राजनीति करती है- राठौड़

राठौड़ ने कहा कि कहा कि बीजेपी सत्ता नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की राजनीति करती है और इसी विचारधारा को युवाओं तक पहुंचाया जाएगा. इधर पार्टी की रणनीति है कि इस पूरे अभियान के दौरान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और युवा वर्ग के बीच लगातार संवाद बनाकर नए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ा जाए. इसी रणनीति के तहत युवा मोर्चा अब प्रदेश के सभी संभागों में छात्र सम्मेलन करेगा. इसके बाद जिला और मंडल स्तर तक अभियान चलाया जाएगा. युवा मोर्चा सरकारी योजनाओं, रोजगार, स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी जानकारियां युवाओं तक पहुंचाएगा.

युवाओं को दी जाएगी इनकी जानकारी

2 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कानून और कार्रवाई, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा, स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन, स्किल डेवलपमेंट पर विशेष फोकस, करियर मार्गदर्शन और युवा सशक्तीकरण, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं घर-घर तक जानकारियां पहुंचाएगी.

युवा मोर्चा का दावा है कि यह अभियान सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला जनसंपर्क कार्यक्रम होगा. पार्टी रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं से सीधा संवाद करेगी. साथ ही भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को भी युवाओं के बीच प्रमुखता से रखा जाएगा.

