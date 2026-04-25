/बीजेपी में होगा महिला शक्ति का विस्तार, "हर बूथ, महिला मजबूत" अभियान का होगा आगाज

Rajasthan Politics: बीजेपी "हर बूथ, महिला मजबूत" नाम से अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान के जरिए पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के हर बूथ तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करना है.
Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में महिला शक्ति को केंद्र में रखकर बीजेपी बड़ा संगठनात्मक अभियान शुरू करने जा रही है. “हर बूथ, महिला मजबूत” नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान के जरिए पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के हर बूथ तक महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और महिला मोर्चा के नेताओं की मौजूदगी में रविवार को यह अभियान शुरू किया जाएगा.
दावा है कि लाखों महिलाओं को पार्टी की विचारधारा, संगठन और सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा. प्रदेश में बीजेपी ने महिला शक्ति के विस्तार का बड़ा संकल्प लिया है. “हर बूथ, महिला मजबूत” अभियान के जरिए अब पार्टी संगठन को जमीनी स्तर तक और मजबूत करने की तैयारी में है. सांगानेर के मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में रविवार को पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अभियान का आगाज करेंगे.
पार्टी का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो संगठन भी मजबूत होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ भी तेजी से जनता तक पहुंचेगा. बीजेपी महिला मोर्चा का दावा है कि इस अभियान के तहत प्रदेश के 52 हजार से ज्यादा बूथों पर महिला मोर्चा की टीम खड़ी की जाएगी. हर बूथ पर करीब 11 महिलाओं की टीम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. इस हिसाब से पांच लाख से अधिक महिलाएं सीधे-सीधे पार्टी से जुड़ेंगी. यानी बूथ स्तर पर महिलाओं की ऐसी सक्रिय टीम, जो संगठनात्मक कार्यों से लेकर जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तक अहम भूमिका निभाएगी.
पार्टी नेताओं का कहना है कि बूथ जितना मजबूत होगा. चुनावी सफलता की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी. महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि यदि पांच लाख महिलाएं सक्रिय रूप से संगठन से जुड़ जाती हैं, तो पार्टी और सरकार दोनों को नई ताकत मिलेगी. उनका कहना है कि महिला मोर्चा सेवा, समर्पण और संस्कार के मंत्र पर काम करेगा. साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और हर परिवार तक पहुंचाने का काम करेगा. बीजेपी का दावा है कि महिलाओं के जरिए संगठन की पहुंच समाज के हर वर्ग तक बढ़ेगी.
इस अभियान में तकनीक का भी खास इस्तेमाल किया जाएगा. “हर बूथ महिला मजबूत” अभियान को व्हाट्सऐप चैनलों और डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. पार्टी का मानना है कि आज के दौर में बड़ी संख्या में महिलाएं स्मार्टफोन और व्हाट्सऐप का उपयोग करती हैं. ऐसे में योजनाओं की जानकारी सीधे महिलाओं तक पहुंचाई जा सकेगी. इसके जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि कौन-कौन महिलाएं संगठन से जुड़ी हैं, कौन सक्रिय हैं और कौन सामाजिक स्तर पर काम कर रही हैं.
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बीजेपी इस अभियान को सिर्फ संगठन विस्तार के तौर पर नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने के मिशन के रूप में भी पेश कर रही है. नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे फैसलों ने महिलाओं को राजनीति में आगे लाने का रास्ता खोला है. अब संगठन स्तर पर भी महिलाओं को जिम्मेदारी देकर नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाएगा. यानी पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है.
बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी ऐसी व्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है. इसी सोच के साथ महिला कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने की योजना बनाई गई है. संगठन का मानना है कि यदि महिला शक्ति सक्रिय होगी, तो सामाजिक सरोकार, जनसेवा और चुनावी प्रबंधन तीनों स्तरों पर लाभ मिलेगा.
राजस्थान की राजनीति में महिला वोट बैंक हमेशा निर्णायक माना जाता रहा है. ऐसे में बीजेपी का यह अभियान राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है. एक तरफ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के जरिए सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने की रणनीति भी साफ नजर आ रही है.
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