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राजस्थान में Gen Z बने चुनावी गेमचेंजर, बीजेपी ने बदली रणनीति!

राजस्थान में Gen Z यानी पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है. निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लाखों युवा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. जंतर-मंतर आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों के बाद बीजेपी ने युवा संपर्क अभियान तेज कर दिया है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Jul 29, 2026, 04:28 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 04:28 PM IST
राजस्थान में Gen Z बने चुनावी गेमचेंजर, बीजेपी ने बदली रणनीति!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी युवा आवाज अब चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है. राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों के साथ आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पहली बार बड़ी संख्या में Gen Z वोटर मतदान करेंगे. ऐसे में बीजेपी युवाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं. बीजेपी युवा मोर्चा Gen Z पर पकड़ बनाने के लिए कॉलेजों से लेकर छात्रावासों और घर-घर तक पहुंच बना रहा है.

राजस्थान की चुनावी राजनीति का नया केंद्र अब Gen Z बनने जा रही है. पहली बार वोट डालने वाले लाखों युवा आने वाले निकाय, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति में युवाओं को सबसे ऊपर रखा है.

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों के बाद बीजेपी ने भी छात्र और युवा वर्ग के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. पार्टी का मानना है कि आने वाले चुनावों में युवाओं का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी.

बीजेपी युवा मोर्चा कॉलेज परिसरों, कोचिंग हब, छात्रावासों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचकर छात्र-छात्राओं से संपर्क अभियान चला रहा है. प्रदेशभर में युवा चौपाल, छात्र संवाद, कॉलेज संपर्क अभियान और युवा सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, NEET में सफल विद्यार्थियों के घर जाकर उनका सम्मान भी किया जा रहा है, ताकि मेधावी युवाओं से सीधा जुड़ाव मजबूत हो सके.

बीजेपी का Gen Z पर फोकस
जंतर-मंतर आंदोलन के बाद युवा संपर्क अभियान तेज
कॉलेज, कोचिंग हब और छात्रावासों तक पहुंच
युवा चौपाल, छात्र संवाद और युवा सम्मेलन
NEET सफल छात्रों का घर जाकर सम्मान
कारगिल दिवस पर युवाओं का राष्ट्रवाद से जुड़ाव
रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और शिक्षा योजनाओं की जानकारी
फर्स्ट टाइम वोटर्स और Gen Z पर विशेष फोकस
सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन का समन्वय

युवा मोर्चा का दावा है कि डबल इंजन सरकार युवाओं के अधिकार, रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास, खेल और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रही है. संगठन संभाग, जिला और मंडल स्तर तक अभियान का विस्तार कर रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जमीनी कार्यक्रमों का तालमेल भी बनाया जा रहा है. अब देखना यह है कि बीजेपी की यह कवायत चुनावी धरातल पर युवाओं को पार्टी से कितना जोड़ पाती है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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