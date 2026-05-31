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काले झंडे दिखाने वाले बेनीवाल समर्थनों को लेकर बोले राठौड़- उनकी मंशा मेरी हत्या की थी...

राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और आरएलपी के बीच टकराव तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि काले झंडे दिखाने के दौरान हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर डंडों से हमला किया और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी हत्या तक की कोशिश की जा सकती थी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 31, 2026, 07:23 PM|Updated: May 31, 2026, 07:23 PM
काले झंडे दिखाने वाले बेनीवाल समर्थनों को लेकर बोले राठौड़- उनकी मंशा मेरी हत्या की थी...
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में शब्दों की जंग अब आरोपों और चुनौती तक पहुंच गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

राठौड़ का कहना है कि काले झंडे दिखाने के दौरान उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए और उन्हें लगा कि उनकी हत्या तक की कोशिश की जा सकती थी. वहीं, बेनीवाल के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि 'मैं अकेला ही काफी हूं'. राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रदेश की सियासत फिर गरमा गई है.

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टिप्पणी के बाद छिड़ी जुबानी जंग

RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल की मंत्रिमंडल पर की गई टिप्पणी के बाद छिड़ी जुबानी जंग अब व्यक्तिगत आरोपों और सीधी चुनौतियों तक पहुंच गई है. जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल समर्थकों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. राठौड़ ने कहा कि डीडवाना दौरे के दौरान उनकी गाड़ी पर डंडों से हमला किया गया.

उनका दावा है कि विरोध केवल काले झंडे दिखाने तक सीमित नहीं था, बल्कि विरोध करने वालों की मंशा कहीं अधिक खतरनाक थी. मदन राठौड़ ने कहा कि "जब मेरी कार पर डंडे बरसाए गए तो मुझे लगा कि उनकी मंशा मुझे मारने या हत्या करने की थी. उन्होंने बेनीवाल पर तंज कसा जिस तरह की शिक्षा दी गई, उसी तरह गोली भी चल सकती थी.

विरोध करना विपक्ष का अधिकार है

इधर राठौड़ ने खुद को सहज बताते हुए कहा पूरे राजस्थान को पता है कि वो कितने सरल हैं. वे तो ज्ञापन लेने तक के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कार पर डंडे बरसाना लोकतांत्रिक विरोध नहीं है. विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन ऐसे लोग शब्दावली बिगाड़ देते हैं वो राजनीति के लिए कलंक है. विपक्ष का काम है तो प्रबल विरोध करो राजनीतिक मर्यादा में विरोध करो शब्द चयन ऐसे करो नजरें नहीं झुकानी पड़े कि मैनें क्या बोल दिया. हम लोकतंत्र के प्रशंसक हैं हमें विपक्ष भी चाहिए, लेकिन गरिमा बहुत जरूरी है.

हनुमान बेनीवाल के आरोप अभी मंत्रियों का नाम निकाला है, अभी संगठन के लोगों के नाम भी निकालूंगा, इस सवाल पर राठौड़ ने सीधी तौर पर चुनौती दी. उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं. हनुमान बेनीवाल जैसे मैनें बहुत देखें हैं, वो बच्चों को भड़काते हैं. कई बातें ऐसी है, जो मुझे सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं. राठौड़ ने बेनीवाल पर युवाओं और बच्चों को भड़काने का आरोप भी लगाया.

राहुल कैसे प्रशिक्षक हैं यह सारी दुनिया जानती है

मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुष्कर दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी टिप्पणी की.उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अन्य दलों को भी प्रेरणा मिलती है, तो अच्छी बात है. प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक चाहिए, राहुल कैसे प्रशिक्षक हैं यह सारी दुनिया जानती है, अब मैं क्या बोलूं.

इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम गहलोत के हनुमान बेनीवाल का सहयोग करने और गठबंधन की बात पर राठौड़ ने कहा बीजेपी किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं है और पार्टी जनता के आशीर्वाद के बल पर आगे बढ़ रही है. जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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