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यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष

यमुना जल समझौते के बाद बीजेपी इसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जाने में जुट गई है. जयपुर में CM भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत हुआ. CM और मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर समझौते को लेकर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियां और यमुना परियोजना घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jun 30, 2026, 07:57 PM|Updated: Jun 30, 2026, 07:57 PM
यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के हिस्से का यमुना जल लाने के समझौते को लेकर बीजेपी अब इसे सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं बल्कि बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है. दिल्ली में समझौते के बाद जयपुर लौटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक भव्य स्वागत किया गया.

रोड शो, अभिनंदन और कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने जहां कांग्रेस से हरियाणा में उसके रुख पर जवाब मांगा, वहीं मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी पाइपलाइन बनेगी कि कांग्रेस के नेता भी ट्रक लेकर उसमें आ जाएंगे.

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Yamuna Jal project

जगह-जगह CM का स्वागत
यमुना जल समझौते के बाद जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीजेपी ने किसी राजनीतिक विजय उत्सव की तरह स्वागत किया. जयपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक मुख्यमंत्री का रोड शो निकाला गया. मुख्यमंत्री ई-बस में सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े.

रास्ते में जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए, पुष्प वर्षा हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया. यह सिर्फ मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम नहीं था बल्कि बीजेपी की ओर से कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश थी कि यमुना जल समझौता राजस्थान की बड़ी उपलब्धि है और इसका राजनीतिक लाभ भी जनता तक पहुंचाया जाएगा.

हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय या चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित स्वागत सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन राजस्थान के हिस्से का यमुना जल लाने के लिए कोई गंभीर पहल नहीं की गई. उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सत्ता में आने पर राजस्थान के साथ हुआ समझौता रद्द कर देंगे. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस यह बताए कि वह राजस्थान को पानी क्यों नहीं देना चाहती थी.

Yamuna Jal project

CM ने कहा- मेरा नहीं, पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का स्वागत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने इस स्वागत को पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया. मुख्यमंत्री ने कहा यह मेरा स्वागत नहीं, पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का स्वागत है. कार्यकर्ता राजनीतिक दल में काम करते हैं, सदस्यता ग्रहण करते हैं तो कई बातों पर विचार करना होता है. पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनके कामों की जिम्मेदारी भी हमारे पर होती है. संगठन से ही सरकार बनती है.

कार्यकर्ता मजबूत होता है तो सरकार बनती है. कार्यकर्ता के जो काम जनता से जुड़े होते हैं तो उसका मनोबल बड़ा होता है ऊंचा होता है. कार्यकर्ता चुनाव में मंडल से लेकर बूथ से लेकर प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगते हैं, वो काम करते हैं तो प्राथमिकता भी होती है, हम हमेशा कहते है पार्टी विद डिफरेंस. हम कार्यकर्ता और जनता के कार्यों से जुड़ते हैं जनता की संवेदना से जुड़ते हैं.

राजस्थान के जल भविष्य से जुड़ा विषय
बार-बार दिल्ली जाने को लेकर विपक्ष के तंज पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि वे बार-बार दिल्ली क्यों जाते हैं, लेकिन यदि राजस्थान के हितों के लिए दिल्ली जाना पड़े तो वे आगे भी जाते रहेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें राजनीतिक समीकरण साधने में लगी रहती थीं जबकि वर्तमान सरकार प्रदेश के अधिकारों और विकास के लिए काम कर रही है.

उन्होंने यमुना जल समझौते को केवल शेखावाटी का मुद्दा नहीं बल्कि राजस्थान के जल भविष्य से जुड़ा विषय बताया. पहले राजस्थान पेपरलीक, भ्रष्टाचार, गैंगवार के किए जाना जाता था, लेकिन अब राजस्थान योजनाओं के लिए जाना जाता है. रिफाइनरी बनकर तैयार हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, राजस्थान में ढाई साल में 350 से ज्यादा पेपर हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. पहले कांग्रेस के शासन में बिजली आंख मिचौली खेला करती थी.

42 किलोमीटर मेट्रो का उद्घाटन होगा
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करेगी. कार्यकर्ता के भाव और भावना के अनुसार सरकार काम कर रही है. कांग्रेस ने सिर्फ दिखाने के लिए मेट्रो लेकर आई जिसका दंश आज भी जयपुर की जनता झेल रही है. अब हमारी 42 किलोमीटर मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है, जब वह मेट्रो चलेगी तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. राजस्थान के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ERCP का जहां काम चल रहा है, वहां जाएं और सेल्फी लेकर लोगों को हालत की जानकारी दें.

Yamuna Jal project

वादों का एक-एक काम पूरा करेंगे
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार रिपीट के लिए काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा राजस्थान की जनता से किए गए वादों का एक-एक काम पूरा करेंगे. दूसरे राज्य में विकास की गति हमसे ज्यादा क्यों है ? 5 साल में बार-बार वाली बात आती है तो हम जवाब नहीं दे पाते. गुजरात हो मध्य प्रदेश में एक पार्टी की सरकार है, प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनानी होगी. कार्यकर्ता क्षेत्र में जाता है तो वो जनता के प्रति भाव भावना को पूरा नहीं करते हैं तो कार्यकर्ता से विश्वास उठता है. हमारा काम भले ही रह जाए लेकिन जनता के कामों में शामिल होने जाना है. जनता के अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि हमारे काम बीजेपी कार्यकर्ता करेगा.

यमुना जल समझौते की जानकारी घर-घर तक पहुंचाई जाए
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है, सड़क नेटवर्क का विस्तार हो रहा है और रोजगार सृजन पर तेजी से काम किया जा रहा है. सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश कर रही है. मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं और यमुना जल समझौते की जानकारी घर-घर तक पहुंचाई जाए. आम जनता का बीजेपी कार्यकर्ता पर विश्वास होना चाहिए.

कार्यकर्ता खुद का काम भले ही कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के उस बयान की रही, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर व्यंग्य किया. राठौड़ ने कहा कि यमुना जल परियोजना कोई नई मांग नहीं बल्कि शेखावाटी क्षेत्र की दशकों पुरानी जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों के समय यह विषय फाइलों में दबा रहा लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया. मदन राठौड़ ने कहा कि अब ऐसी बड़ी पाइपलाइन बनेगी कि उसमें विपक्ष के नेता भी ट्रक लेकर आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब जमीन पर काम दिखाई देगा. राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा था कि यदि यमुना जल समझौता हो जाएगा तो वे माला पहनाने आएंगे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता उनका इंतजार करते रह गए.

ढाई साल के प्रयासों से आगे बढ़ाया
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि करीब 32 वर्षों से लंबित विषय को बीजेपी सरकार ने ढाई साल के प्रयासों से आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि इसका लाभ केवल शेखावाटी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राजस्थान के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचेगा. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह उपलब्धि जनता के बीच लेकर जानी होगी ताकि लोगों को पता चले कि सरकार किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है.

दरअसल यमुना जल समझौते को लेकर भाजपा अब दोहरी रणनीति पर काम कर रही है. पहली रणनीति विकास और जल संकट के समाधान के मुद्दे को प्रमुखता देने की है. दूसरी रणनीति कांग्रेस को इस सवाल पर घेरने की है कि आखिर इतने वर्षों तक यह विषय आगे क्यों नहीं बढ़ पाया. इसी वजह से भाजपा नेताओं के भाषणों में विकास के साथ-साथ कांग्रेस पर राजनीतिक हमले भी लगातार दिखाई दे रहे हैं.

यमुना जल समझौते को लेकर बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का बड़ा चुनावी और सियासी हथियार भी बन सकता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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