बारिश-बाढ़ पर राजस्थान में सियासी घमासान, CM भजनलाल बोले- कांग्रेस का काम केवल बखेड़ा खड़ा करना

Jaipur News: राजस्थान में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. एक तरफ जहां जलभराव के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं तो वहीं, दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है. सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार से सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर हालात का जायजा लेने और तुरंत प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसको लेकर राजस्थान विधानसभा में भी गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला. जमकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए.



कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है और सरकार ने बहुत देर से कदम उठाए हैं. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अब मंत्री और विधायक सिर्फ दिखावे के लिए दौरे कर रहे हैं.

इसको लेकर सीएम भजनलाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि मंत्री-विधायक अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे लेकिन कांग्रेस के विधायक भी प्रभावित लोगों के बीच जाएं. हमारी सरकार प्रभावितों की हरसंभव सहायता के लिए तत्पर है लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ बखेड़ा करना है. विधानसभा जनता के मुद्दों को उठाने और उनके समाधान के लिए होती है लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती है. कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, महिला और युवा के मुद्दे नहीं उठाए. वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं. इसलिए कांग्रेस को देश और प्रदेश की जनता ने नकार दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों और बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर हैं. विधानसभा तीन दिन के लिए स्थगित रहने पर सभी मंत्रियों को अपने जिलों में जाकर नुकसान का जायजा लेने और फौरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. जोगाराम ने कांग्रेस पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जरूरी कदम उठा रही है.

अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी

इधर, कांग्रेस अब इस मामले को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि वे बारिश-बाढ़ से हुई तबाही और किसानों के मुद्दे के साथ अन्य जनहित से जुड़े मामलों को लेकर जल्द ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं. वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से चर्चा के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.



बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में ट्रैक्टर और फसलें लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जनहित की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता को गुमराह करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-