CM भजनलाल शर्मा का गहलोत पर बड़ा हमला, कहा- '17 पेपर लीक आपके राज में हुए, हमारे में एक भी नहीं'

Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसर सरकार के होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं. उन्होंने गहलोत के राज में पेपर लीक होने का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और गरीब किसान-मजदूर के बेटे अफसर बन रहे हैं.

Published: Nov 26, 2025, 08:27 AM IST | Updated: Nov 26, 2025, 08:27 AM IST

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाने साधे. पलटवार करते हुए उन्होंने बड़ी बातें कहीं. अफसरों को लेकर दिए गए गहलोत के बयान पर सीएम ने कहा कि अफसर सरकार का होता है, वो किसी व्यक्ति के नहीं होते. आपके राज में जो अफसर थे, वो ही अफसर अब हैं. 19 पेपर लीक अशोक गहलोत के राज में हुए, हमारे राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. गरीब किसान मजदूर के बेटे अफसर बन रहे हैं.

पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से नौकरियां दी जा रहीं हैं. हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए. 7 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतरे. गहलोत साहब राजस्थान में कोई निवेश नहीं ला पाए.

गरीब किसान मजदूर का बेटा पास हुआ

इसके बाद सीएम शर्मा ने गहलोत सरकार पर युवाओं के सपनों को कुचलने के आरोप लगाए. वहीं अफसरों को लेकर दिए गए बयान पर भी गहलोत पर जमकर तंज कसे. सीएम भजनलाल शर्मा ने आज पूर्व सीएम गहलोत पर हमलों की बौछार की सीएम बोले गहलोत राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए. अभी आरएएस का परिणाम आया है, गांव के गरीब किसान मजदूर का बेटा पास हुआ है. जबकि गहलोत सरकार के समय में नेताओं के रिश्तेदार पास होते थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के तेइस महीनों का लेखा जोखा जनता के सामने है. युवाओं को लाखों नौकरियों का जो वादा किया गया था. उसे सरकार पूरा कर रही है. उन्होंने किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए किसानों से कहा कि सम्मान राशि आने पर अब मोबाइल की घंटी बजती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाली में विकास कार्यों की यह सिर्फ एक झलक है और सरकार ने तेइस महीनों में बेहतरीन काम किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक तय रोड मैप के जरिये काम किया है. बाली में चिकित्सा शिक्षा और सड़कों को लेकर विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत के प्रयासों का भी उन्होंने जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं किसानों और महिलाओं के लिए बेहतर कदम उठाए हैं.

