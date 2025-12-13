Zee Rajasthan
Rajasthan Politics: 'सीएम इतने भी खाली नहीं कि ओपन डिबेट के लिए दौड़े चले आएं', खींवसर का डोटासरा पर करारा पलटवार

Rajasthan Politics: राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जयपुर के अलबर्ट हॉल पर खुली बहस (ओपन डिबेट) की चुनौती दी थी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Babulal Dhayal
Published: Dec 13, 2025, 04:59 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 04:59 PM IST

Rajasthan Politics: 'सीएम इतने भी खाली नहीं कि ओपन डिबेट के लिए दौड़े चले आएं', खींवसर का डोटासरा पर करारा पलटवार

Rajasthan Politics: बीकानेर. जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज बीकानेर दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया, जिसमें डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अलबर्ट हॉल पर खुली बहस (ओपन डिबेट) की चुनौती दी थी.

खींवसर ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई ऐसे उपलब्ध व्यक्ति नहीं हैं कि कोई भी बुलाए और वे तुरंत बहस के लिए पहुंच जाएं. उन्होंने डोटासरा को सलाह दी कि अगर सरकार की कोई खामियां बतानी हैं तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के साथ उन्हें सार्वजनिक करें.

प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक ईमानदार और मेहनती नेता हैं, जो सभी को साथ लेकर चलते हैं. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि भाजपा उनकी तरह टुकड़ों-टुकड़ों में बंटी हुई पार्टी नहीं है. खींवसर ने कहा कि यही कारण है कि प्रदेश में भाजपा सरकार मजबूती और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है.

जयपुर. भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने पर राजस्थान में विकास के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है. भाजपा जहां अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की कमियों को उजागर करने में जुटी हुई है. इसी क्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को विकास के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दे दी.

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार की बेशुमार उपलब्धियों को पचा नहीं पा रही है. अगर डोटासरा में हिम्मत है तो वे सीधी बहस के लिए तैयार हों. उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार ने विकास के दम पर जनता का भरोसा जीता है और भाजपा बैकफुट पर आने वाली नहीं है. प्रदेश भर में भाजपा के प्रचार रथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं. विधायक, मंत्री, पदाधिकारी और पार्टी प्रत्याशी इन रथों के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं.

दो साल के कार्यकाल में सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियां, पेपर लीक माफिया पर लगाम, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, बिजली में आत्मनिर्भरता, यमुना जल समझौता, ईआरसीपी जैसी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत और किसान सम्मान निधि में इजाफे जैसी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है. सड़क, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं पर भी सरकार का विशेष फोकस रहा. भाजपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने पांच साल में जितना काम नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा भजनलाल सरकार ने मात्र दो साल में कर दिखाया है.

प्रचार रथों के माध्यम से जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं और फीडबैक लिया जा रहा है. सरकार खुद को 'आम आदमी की सरकार' साबित करने में जुटी है. हालांकि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ विकास के मुद्दे पर जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है. विपक्ष जहां कमियां उजागर करेगा, वहीं सत्तापक्ष अपनी उपलब्धियों का डंका पीटता रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


