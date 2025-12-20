Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस-BJP में तकरार, राठौड़ बोले-घटनाक्रम पर केंद्र की पूरी नजर

Rajasthan Politics: बांग्लादेश में हिंदूओं पर हमले और अत्याचार को लेकर कांग्रेस-बीजेपी में तकरार हो रही है. इसके चलते इसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में मदन राठौड़ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर केंद्र की नजर है.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published: Dec 20, 2025, 05:55 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 05:55 PM IST

Trending Photos

फटाफट घर पर बनाएं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Rajasthani Pyaaz Kachori

फटाफट घर पर बनाएं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस-BJP में तकरार, राठौड़ बोले-घटनाक्रम पर केंद्र की पूरी नजर

Rajasthan Politics: बांग्लादेश में हिंदूओं पर हमले और अत्याचार को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. वहीं, बीजेपी ने इस आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम पर केंद्र की नजर है. वहीं, विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के पक्ष में कब खड़ी हुई.

पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है. इससे भारत की विदेशों में छवि खराब हो रही है. इस आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के मामलों पर पूरी तरह से नजर बनाए रखती है.

देश-विदेश में कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी बड़ी गंभीरता से लिया जाता है. इस मामले में भी केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है. कहीं पर भी किसी भी हिंदू के साथ को हिंसा नहीं हो यह सरकार की प्राथमिकता है लेकिन कांग्रेस की आदत है कि वह हर संवेदनशील मुद्दे में भी अपने राजनीतिक हित को देखते हैं और बयान बाजी करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि पिछले साल भी बांग्लादेश में हिंदूओं पर अत्याचार हुए थे. इसके अलावा पाकिस्तान सहित दूसरे अन्य देशों के साथ ही कश्मीर में भी हिंदूओं पर अत्याचार होते आए हैं. उन मामलों में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हिंदूओं के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला.

दूसरी ओर इन सहित सभी मामलों में केंद्र की मोदी सरकार ने आवश्यक कदम उठाए और सरकार के साथ ही पूरी पार्टी हिंदूओं के समर्थन में खड़ी रही. अब गहलोत हिंदूओं के समर्थन का ढ़ोंग रच कर क्या दिखाना चाहते हैं? हमारी मोदी सरकार इस मामले पर पूरी नजर रखे हुए और उचित समय पर कार्रवाई करेगी.
बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बांग्लादेश में हाल ही में हुए तख्तापलट के बाद भड़की हिंसा पर चिंता जताते उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हुई हिंसा में 23 हिन्दुओं की हत्या हो चुकी है एवं 152 मंदिरों में तोड़फोड़ की जा चुकी है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद भारत सरकार ने वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक कोई भी बयान देना या बांग्लादेश पर दबाव डालना उचित नहीं समझा है. भारत सरकार को बांग्लादेश में हिन्दुओं एवं तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news