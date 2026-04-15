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महिला आरक्षण को लेकर पूर्व CM गहलोत ने कहा-सरकार के मन में खोट और षड्यंत्र

Rajasthan News: महिला आरक्षण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चलते चुनाव के बीच में पार्लियामेंट बुलाई गई. गहलोत ने कहा कि सरकार के मन में खोट और षड्यंत्र है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Apr 15, 2026, 07:32 PM|Updated: Apr 15, 2026, 07:32 PM
महिला आरक्षण को लेकर पूर्व CM गहलोत ने कहा-सरकार के मन में खोट और षड्यंत्र
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: महिला आरक्षण मामले को लेकर कांग्रेस केन्द्र सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है लेकिन कई राज्यों में चलते चुनाव में क्यों सरकार ये करना चाहती है.

अशोक गहलोत का बयान
महिला आरक्षण मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चलते चुनाव के बीच में पार्लियामेंट बुलाई गई. गहलोत ने कहा कि सरकार के मन में खोट और षड्यंत्र है. महिला आरक्षण के नाम पर विपक्षी पार्टी बदनाम होगी अगर पास नहीं हुआ तो। यह जो चल रहा है, यह लोकतंत्र में सही नहीं है.

टीकाराम जूली ने साधा निशाना
तोतुका भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे. महिला आरक्षण मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बिल हम लेकर आए थे. हमारी नेता सोनिया गांधी ने सबसे पहले इसके बारे में विचार किया था. हम इस बिल को लेकर आए थे, लेकिन उस समय इन लोगों ने सहयोग नहीं किया, इसलिए यह बिल पारित नहीं हुआ था.

बीजेपी जब यह बिल लेकर आई थी, तब हम सब लोगों ने सहयोग किया था। सर्वसम्मति से बिल पास हुआ. उसके अंदर दो लाइन लिखी थी, जब यह पास हुआ था, पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद महिला रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा.

सर्वदलीय बैठक की मांग
हमें महिला रिजर्वेशन पर कोई एतराज नहीं है, हम तो खुद चाहते थे. आज आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहे हैं. चलते चुनाव के अंदर जिस तरह से बिल लेकर आ रहे हैं, उसमें भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है. इससे पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, हमें महिला रिजर्वेशन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि तरीके से बात हो, सभी राज्यों को इसमें शामिल किया जाए, किसी को कोई आपत्ति हो तो उसको सुना जाए.

योगिता शर्मा का बयान
अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की अध्यक्ष योगिता शर्मा ने कहा, बीजेपी महिलाओं को आरक्षण लागू करने जा रही है. हमारे प्रकोष्ठ में भी महिलाओं को हम 33 प्रतिशत भागीदारी देंगे. कांग्रेस में महिलाएं नेतृत्व भी करेंगी. कांग्रेस में महिलाओं को 33% भागीदारी दिलाने के लिए हम PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन देंगे. इसकी शुरुआत हम हमारे प्रकोष्ठ से कर रहे हैं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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