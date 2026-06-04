/कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार

Neeraj Dangi: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जारी इस लिस्ट में राजस्थान से एक बार फिर मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को दोबारा मौका दिया गया है. पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें रिपीट किए जाने के फैसले को संगठन के भीतर उनके काम और सक्रिय भूमिका का नतीजा माना जा रहा है. इस घोषणा के बाद राजस्थान की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है.

नीरज डांगी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए एक सक्रिय और अनुभवी नेता माने जाते हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संगठनात्मक स्तर से की थी और धीरे-धीरे पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. वे प्रदेश कांग्रेस में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े रहने वाले नेताओं में उनकी पहचान रही है. संगठन में उनकी पकड़ और जमीनी स्तर पर सक्रियता को उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है.

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राज्यसभा सांसद के रूप में भी नीरज डांगी ने राजस्थान से जुड़े कई मुद्दों को संसद में उठाया है. खासकर किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली है. वे लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए जाने जाते हैं. पार्टी में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन और जनहित दोनों को साथ लेकर चलते हैं.

उनकी शिक्षा और शुरुआती जीवन की बात करें तो नीरज डांगी पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं. धीरे-धीरे उन्होंने राजनीति को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया और कांग्रेस संगठन में काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई. समय के साथ वे प्रदेश स्तर पर एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभरे.

कांग्रेस द्वारा उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है. पार्टी का मानना है कि अनुभवी और जमीनी नेताओं को दोबारा मौका देने से संगठन को मजबूती मिलेगी और संसद में राज्य की आवाज और मजबूत होगी.

वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि राजस्थान से भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं. ऐसे में फिलहाल सबकी नजरें भाजपा की आगामी सूची पर टिकी हुई हैं, जो चुनावी तस्वीर को और साफ करेगी.