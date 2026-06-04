Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार

कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार

Rajasthan News: कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से मौजूदा सांसद नीरज डांगी को फिर से उम्मीदवार बनाया. AICC की सूची के बाद राजनीति गर्माई. डांगी अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने संसद में किसान, युवा और ग्रामीण मुद्दे उठाए. उनके रिपीट होने से समर्थकों में खुशी और संगठन में उत्साह है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 04, 2026, 10:28 PM|Updated: Jun 04, 2026, 10:28 PM
कौन हैं नीरज डांगी? कांग्रेस ने फिर जताया भरोसा, राज्यसभा में दोबारा बनाया उम्मीदवार
Image Credit: Neeraj Dangi

Neeraj Dangi: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जारी इस लिस्ट में राजस्थान से एक बार फिर मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को दोबारा मौका दिया गया है. पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें रिपीट किए जाने के फैसले को संगठन के भीतर उनके काम और सक्रिय भूमिका का नतीजा माना जा रहा है. इस घोषणा के बाद राजस्थान की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है.

नीरज डांगी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए एक सक्रिय और अनुभवी नेता माने जाते हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संगठनात्मक स्तर से की थी और धीरे-धीरे पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. वे प्रदेश कांग्रेस में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े रहने वाले नेताओं में उनकी पहचान रही है. संगठन में उनकी पकड़ और जमीनी स्तर पर सक्रियता को उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यसभा सांसद के रूप में भी नीरज डांगी ने राजस्थान से जुड़े कई मुद्दों को संसद में उठाया है. खासकर किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिली है. वे लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए जाने जाते हैं. पार्टी में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन और जनहित दोनों को साथ लेकर चलते हैं.

उनकी शिक्षा और शुरुआती जीवन की बात करें तो नीरज डांगी पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं. धीरे-धीरे उन्होंने राजनीति को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया और कांग्रेस संगठन में काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई. समय के साथ वे प्रदेश स्तर पर एक भरोसेमंद चेहरे के रूप में उभरे.

कांग्रेस द्वारा उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है. पार्टी का मानना है कि अनुभवी और जमीनी नेताओं को दोबारा मौका देने से संगठन को मजबूती मिलेगी और संसद में राज्य की आवाज और मजबूत होगी.

वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि राजस्थान से भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं. ऐसे में फिलहाल सबकी नजरें भाजपा की आगामी सूची पर टिकी हुई हैं, जो चुनावी तस्वीर को और साफ करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राज्यसभा की रेस में बड़ा धमाका! बीजेपी ने सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

ट्रेंडिंग न्यूज़

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

जयपुर का लालजी सांड का रास्ता, जहां जाकर महिलाओं हो जाती हैं खुश!

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

कौन हैं अल्का गुर्जर? जिन्हें BJP ने बनाया राजस्यसभा उम्मीदवार, जानिए शिक्षा, राजनीतिक सफर और अहम भूमिकाएं

'चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करता हूं' कहकर मेले में खोई युवती को साथ ले गया शख्स, किया दुष्कर्म!

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 3 जिंदगियां

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

जयपुर को मिली विकास की डबल डोज, दो वार्डों को मिली करोड़ों रुपये की सौगात!

BJP का 'मास्टरस्ट्रोक' तैयार, शुभ मुहूर्त में होगा राज्यसभा का नामांकन, शाम तक साफ होगी तस्वीर

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भयंकर आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

जयपुर से लेकर नागौर तक आतंक मचाने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया भयंकर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

Bhilwara: मातम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां, डीजे नाच रहे पिता की कर दी गई हत्या

बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, बारिश के साथ आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

सामने आया वह Video, जिसके चलते अनीता बिश्नोई को किया गया बुरी तरह ट्रोल, आपने देखा?

Rajasthan News: बारां में कृषि विभाग की बैठक में भारी हंगामा, किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, ...दी सख्त चेतावनी

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

सावधान! इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, गरज-चमक के साथ तूफानी हवाओं की चेतावनी

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

राज्यसभा की रेस में बड़ा धमाका! बीजेपी ने सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में सोने के दाम धड़ाम, चांदी के रेट ने भी मचाया तहलका, जानें लेटेस्ट प्राइस

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

Rajasthan News: सलूंबर में आंधी-तूफान ने मचाई तवाही, 300 मीटर दूर से उड़कर आया टीनशेड, 3 भैंसें गंभीर रूप से घायल

राजस्थान में बदल जाएगी 30 गांवों की सूरत, हर गांव मिले 3 करोड़ रुपये!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

पुलिस की नहीं, भरोसे की जीत! 16 साल से फरार 17 आरोपी खुद हुए सरेंडर

TAGS:
Rajasthan News
Rajasthan Rajya Sabha Election
Jaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Alwar News
4
Jodhpur News
5
rAJASTHAN CRIME