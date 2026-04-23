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निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का जन आंदोलन, कल से ‘चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ’ अभियान की शुरुआत

Rajasthan Politics: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर अब कांग्रेस ‘चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ’ जनआंदोलन की शुरुआत करने जा रही है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Apr 23, 2026, 06:52 PM|Updated: Apr 23, 2026, 06:52 PM
निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का जन आंदोलन, कल से ‘चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ’ अभियान की शुरुआत
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Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शन करेगी. एक तरफ कांग्रेस की ओर से ‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान चलाया जा रहा है. वहीं अब कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से 'चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान की शुरुआत की जा रही है. कांग्रेस की ओर से यह अभियान प्रदेश में 3 महीने तक चलाया जाएगा.

बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के आरोप

कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, जिससे प्रदेश की ग्राम पंचायतों और निकायों में विकास प्रभावित हो रहा है. कांग्रेस का कहना है कि पंचायती राज दिवस उत्सव का दिन है, लेकिन उत्सव की जगह इसे विरोध प्रदर्शन के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार चुनाव नहीं करा रही है.

24 अप्रैल को प्रदेशभर में प्रदर्शन

'चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 24 अप्रैल को पूरे प्रदेश में एक साथ जिला स्तर पर प्रदर्शन और संगोष्ठियां करेंगे. कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की अगुवाई में ये प्रदर्शन होंगे.

तीन महीने चलेगा अभियान, 10 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी.बी. यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत आगामी तीन महीनों तक प्रत्येक जिले में विचार गोष्ठियां, धरना-प्रदर्शन, संगोष्ठियां, चौपाल और पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. साथ ही इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए घर-घर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले में 20,000 हस्ताक्षर एकत्र करने और 100 ग्राम स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है. पूरे प्रदेश में इस अभियान के तहत 10 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

घर-घर जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

कुल मिलाकर निकाय और पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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