/निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर कांग्रेस का जन आंदोलन, कल से ‘चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ’ अभियान की शुरुआत

Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शन करेगी. एक तरफ कांग्रेस की ओर से ‘संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ’ अभियान चलाया जा रहा है. वहीं अब कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से 'चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान की शुरुआत की जा रही है. कांग्रेस की ओर से यह अभियान प्रदेश में 3 महीने तक चलाया जाएगा.

बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के आरोप

कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, जिससे प्रदेश की ग्राम पंचायतों और निकायों में विकास प्रभावित हो रहा है. कांग्रेस का कहना है कि पंचायती राज दिवस उत्सव का दिन है, लेकिन उत्सव की जगह इसे विरोध प्रदर्शन के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार चुनाव नहीं करा रही है.

24 अप्रैल को प्रदेशभर में प्रदर्शन

'चुनाव कराओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता 24 अप्रैल को पूरे प्रदेश में एक साथ जिला स्तर पर प्रदर्शन और संगोष्ठियां करेंगे. कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की अगुवाई में ये प्रदर्शन होंगे.

तीन महीने चलेगा अभियान, 10 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सी.बी. यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत आगामी तीन महीनों तक प्रत्येक जिले में विचार गोष्ठियां, धरना-प्रदर्शन, संगोष्ठियां, चौपाल और पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. साथ ही इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए घर-घर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जिले में 20,000 हस्ताक्षर एकत्र करने और 100 ग्राम स्तरीय संगोष्ठियां आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है. पूरे प्रदेश में इस अभियान के तहत 10 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

घर-घर जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

कुल मिलाकर निकाय और पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं.

