/BJP के 'सरकार रिपीट' के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ग़ालिब

Rajasthan Politics: पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है.
Rajasthan Politics: राजस्थान में पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के ये दावे जमीनी हकीकत से दूर हैं और 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी.
राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने बीजेपी के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जीत को आधार बनाकर राजस्थान में जीत के कयास लगाना गलत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा- “दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ग़ालिब.”
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रफीक खान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को अपने दावों पर इतना ही भरोसा है, तो वह अभी चुनाव करवा लें. सरकार इस्तीफा देकर तुरंत चुनाव कराए, तभी असल तस्वीर साफ हो जाएगी. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी.
उन्होंने आगे कहा कि “सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है”, उसी तरह बीजेपी को सिर्फ अपने पक्ष की ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. आम जनता से सीधा संवाद करने पर सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस काम नहीं किया है और निकाय व पंचायत चुनाव भी टाले जा रहे हैं.
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वहीं कांग्रेस जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता का भरोसा सरकार से उठ चुका है और ब्यूरोक्रेसी के हालात भी संतोषजनक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास मजबूत जनादेश होता तो निकाय और पंचायत चुनावों को टाला नहीं जाता.
सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों को बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी नाकाम रही है. पशुओं के लिए चारे की कमी, युवाओं को रोजगार न मिलना जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा. साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनाव खत्म हुए, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है. कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि बीजेपी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए.
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