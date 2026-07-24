/PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा पलटवार किया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज पेपर लीक पर कड़े कानून की बात की जा रही है, लेकिन पहले ऐसा कानून क्यों नहीं लाया गया.

उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद लगातार आंदोलन हो रहे हैं और राहुल गांधी देशभर में छात्रों से संवाद कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन यह व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ जूली ने कार्रवाई की मांग की

सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के सवाल पर जूली ने कहा कि कांग्रेस की मांग स्पष्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

उच्च शिक्षा सचिव के तबादले के मुद्दे पर जूली ने कहा कि उन्हें पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तय करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था.

आज देश का नौजवान जाग चुका है- प्रताप सिंह खाचरियावास

वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज देश का नौजवान जाग चुका है और बड़ी संख्या में अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक पर कानून बनाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है.

सरकार को मुद्दे से ध्यान भटकाने के बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए- खाचरियावास

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया था. खाचरियावास ने कहा कि सरकार को मुद्दे से ध्यान भटकाने के बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

