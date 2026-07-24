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PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज

Rajasthan Politics: PM नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक पर कड़ा कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 24, 2026, 08:21 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 08:21 PM IST
PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा पलटवार किया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज पेपर लीक पर कड़े कानून की बात की जा रही है, लेकिन पहले ऐसा कानून क्यों नहीं लाया गया.

उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद लगातार आंदोलन हो रहे हैं और राहुल गांधी देशभर में छात्रों से संवाद कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है, लेकिन यह व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई.

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छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ जूली ने कार्रवाई की मांग की

सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के सवाल पर जूली ने कहा कि कांग्रेस की मांग स्पष्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

उच्च शिक्षा सचिव के तबादले के मुद्दे पर जूली ने कहा कि उन्हें पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तय करते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था.

आज देश का नौजवान जाग चुका है- प्रताप सिंह खाचरियावास

वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज देश का नौजवान जाग चुका है और बड़ी संख्या में अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक पर कानून बनाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है.

सरकार को मुद्दे से ध्यान भटकाने के बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए- खाचरियावास

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया था. खाचरियावास ने कहा कि सरकार को मुद्दे से ध्यान भटकाने के बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए. उन्होंने दोहराया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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