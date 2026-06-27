/कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

Rajasthan Politics: राजस्थान के कोटपूतली में छात्रों की गूंज के बैनर तले शनिवार को आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक प्रकरण और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में हुए पेपर लीक प्रकरण से प्रदेश के करीब 21 लाख विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ और कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद सरकार को परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करनी पड़ी.

शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना कांग्रेस की प्राथमिकता

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प्रेसवार्ता में कहा गया कि कांग्रेस हमेशा छात्र हितों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पक्ष में रही है. शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून का उल्लेख करते हुए नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को भी उन निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार दिलाया, जहां बड़े उद्योगपतियों, अधिकारियों और संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना कांग्रेस की प्राथमिकता रही है.

वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आवश्यकता के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले, ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके. प्रेसवार्ता में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि जहां कहीं भी अवैध वसूली हो रही है, वहां सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए.

दोषियों तक पहुंचने में सरकार नाकाम

इस दौरान एक राजनीतिक दल पर निशाना साधते हुए नेताओं ने कहा कि वह अब पूरी तरह राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि "वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं. प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े-बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के दावे तो करती है, लेकिन वास्तविक दोषियों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार छोटी मछलियों तक को नहीं पकड़ पा रही है.

शिक्षा मंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए

कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन नहीं कर पा रही हैं. इसलिए उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. प्रेसवार्ता में यह भी कहा गया कि पिछले 12 वर्षों से सत्ता में बैठी सरकार को शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास का स्पष्ट रोडमैप जनता के सामने रखना चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्र हितों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर पार्टी आगे भी मजबूती से आवाज उठाती रहेगी.

