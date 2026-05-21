/NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प

Rajasthan Politics: NEET पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में आज कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली. NEET पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने आज जयपुर में बीजेपी कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था.

कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी कार्यालय की तरफ रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहीद स्मारक के पास रोक लिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे.

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे. गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पुलिस ने ज्यादती की है. हम बैरिकेडिंग तक नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही उन्होंने लाठियों से मारना शुरू कर दिया.





लाठी-डंडों से नहीं डरेंगे- टीकाराम जूली

टीकाराम जूली ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाकर शासन चाहता है कि यह मामला दब जाए. सरकार को डंडे चलाने की बजाय पेपर माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए. जूली ने आरोप लगाया कि नीट मामले को लेकर राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है.