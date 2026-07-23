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पेपर लीक पर गरमाई सियासत, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और NTA भंग करने की मांग

पेपर लीक मामले पर देशभर में सियासत तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के मामलों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. कांग्रेस ने पीएम के बयान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. 
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 04:22 PM|Updated: Jul 23, 2026, 04:22 PM
पेपर लीक पर गरमाई सियासत, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और NTA भंग करने की मांग
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: पेपर लीक मामले को लेकर अब देशभर में सियासत तेज हो गई है. सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर घमासान जारी है. कांग्रेस पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है.

पेपर लीक मामले पर चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिलाने और मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात अपने आप में यह साबित करती है कि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को गुमराह किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए.

कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश का भविष्य बताया, लेकिन लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया. कांग्रेस ने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं होने दी.

गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए आरोप
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में कई पेपर लीक हुए, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल बड़े-बड़े दावे करती रही, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया. कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पेपर लीक पर जवाबदेही तय करने, कड़ा कानून बनाने और एनटीए को भंग करने की मांग दोहराई. डोटासरा ने कहा कि सरकार को ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं न हों.

युवाओं की वजह से प्रधानमंत्री सत्ता में हैं- डोटासरा
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा कि यही युवा देश का भविष्य हैं और इन्हीं युवाओं की वजह से प्रधानमंत्री सत्ता में हैं. राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में हुए तबादलों से सरकारी स्कूल प्रभावित हुए हैं. प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल हैं, जहां सेकंड ग्रेड शिक्षक और एक भी व्याख्याता नहीं है तथा स्कूल थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि तबादलों से प्रभावित शिक्षकों को सुनवाई का अवसर नहीं मिल रहा. डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि यदि कोई शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास जाता है, तो उनके आसपास के लोग तीन लाख रुपये से कम की बात नहीं करते. उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक नीति लागू नहीं हुई और राजनीतिक आधार पर तबादले किए जा रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली
कांग्रेस सरकार के समय हुए पेपर लीक के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उनके कार्यकाल में जितने भी पेपर लीक के मामले सामने आए, सभी मामलों को दर्ज किया गया और उन्हें छिपाया नहीं गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय छात्रों को न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है. जूली ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने देश का सबसे सख्त एंटी पेपर लीक कानून बनाया था, जिसमें 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.

पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह आक्रामक नजर आ रही है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेशभर में प्रदर्शन किए हैं और केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है. फिलहाल राजस्थान में भी पेपर लीक का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में बना हुआ है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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