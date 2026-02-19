NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी ने 15 दावेदारों से लिया पर्सनल इंटरव्यू, जल्द ही जारी होने जा रहा नाम का एलान

NSUI National President Post: कांग्रेस पार्टी NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की अंतिम प्रक्रिया में है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में करीब 15 संभावित उम्मीदवारों से व्यक्तिगत इंटरव्यू लिए, जिसमें NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार भी मौजूद थे.

राहुल गांधी ने इंटरव्यू में दावेदारों से विस्तृत सवाल-जवाब किए. चर्चा में सियासी समझ, सोशल मीडिया पर सक्रियता, गुटबाजी से दूर रहने की क्षमता, विचारधारा की मजबूती और संगठन के प्रति समर्पण जैसे पहलुओं पर फोकस रहा. ये इंटरव्यू कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हैं, जहां युवा नेतृत्व को विचारधारा और ग्राउंड लेवल की पकड़ दोनों पर परखा जा रहा है. स्रोतों के अनुसार, सभी दावेदारों को दिल्ली बुलाकर व्यक्तिगत मुलाकात की गई, जिससे पार्टी आलाकमान को साफ तस्वीर मिली.

राजस्थान से दो मजबूत दावेदार: विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी

राजस्थान से दो प्रमुख नाम विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे. दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और युवाओं में मजबूत पकड़ रखते हैं. निर्मल चौधरी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और लगातार चर्चा में बने रहते हैं. वहीं विनोद जाखड़ हाल ही में RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) के खिलाफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आए थे. इस आंदोलन के दौरान वे कुछ दिनों जेल भी गए, जिससे वे कांग्रेस आलाकमान की नजर में आए. विनोद जाखड़ को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, जो राजस्थान कांग्रेस में उनकी स्थिति को मजबूत बनाता है.



अभी इंतजार, जल्द होगा ऐलान

फिलहाल NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कांग्रेस आलाकमान अब अंतिम फैसला लेने की कगार पर है. नए अध्यक्ष का नाम घोषित होते ही NSUI में नई गति आएगी, खासकर छात्र मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने के लिए. यह फैसला पार्टी की युवा राजनीति को नई दिशा देगा और आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा.



