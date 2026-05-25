/जयपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का जमावड़ा! महंगाई और बेरोजगारी को लेकर BJP पर साधा निशाना

Rajasthan Politics: अजमेर के पुष्कर में राजस्थान और दिल्ली के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आज कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे.

जयपुर एयरपोर्ट पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, विधायक रफीक खान सहित कांग्रेस नेताओं ने वेणुगोपाल का स्वागत किया. KC वेणुगोपाल ने कहा कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आया हूं. साथ ही वेणुगोपाल ने डीजल-पेट्रोल के दामों को लेकर कहा आज लोग परेशान हैं, सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है. देश में डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है. कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रही है.

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वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद लगातार डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं. पहले लोगों को इस बारे में नहीं बताया गया. सरकार महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है. नीट पेपर लीक मामले को लेकर पायलट ने कहा सरकार ने पेपर लीक में क्या किया, एक बार फिर जांच CBI को दे दी है. लगातार तीसरी बार पेपर लीक हुआ है, ऐसे पता नहीं कितने पेपर लीक हुए होंगे.

CBI को जांच देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है. सरकार जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है. पेपर और महंगाई जैसे मुद्दों पर पूरा विपक्ष एकजुट है. हम राजस्थान सहित देशभर में आंदोलन करेंगे. पायलट ने कहा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने पेपर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की?

सरकार ने पेपर लीक को नहीं पकड़ा, बच्चों ने कहा कि गैस पेपर से मेन पेपर मिल रहा है तब सरकार ने मजबूरी में पेपर कैंसिल किया. NTA नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है. शिक्षा, बेरोजगारी, विदेश नीति सहित तमाम मुद्दों पर सरकार फेल है. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के दौरे को लेकर सचिन पायलट ने कहा सभी सरकारों ने ऐसी विदेश नीति बनाई थी, हमारे देश के रिश्ते सभी देशों से अच्छे रहे लेकिन अपने मान-सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है.