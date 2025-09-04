Rajasthan Politics: कांग्रेस की भानु सैनी ने 59 वोटों से जीता उपचुनाव, अपने नाम किया वार्ड 63

Rajasthan News: निगम हैरिटेज वार्ड 63 उपचुनाव में कांग्रेस की भानु सैनी ने निर्दलीय सीमा मीणा को 59 वोटों से हराया. BJP तीसरे स्थान पर, लगातार दूसरी हार. कांग्रेस को 1358, सीमा को 1299, BJP को 1062 वोट. 3745 मतदाताओं ने किया मतदान. नगर निगम जयपुर हैरिटेज के वार्ड 63 उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को करारा झटका दिया. निगम हैरिटेज में भाजपा की कार्यवाहक महापौर होने और कांग्रेस पार्षदों को वर्किंग कमेटियों में शामिल करने जैसे राजनीतिक समीकरणों के बावजूद भाजपा को उपचुनाव में इस वार्ड में लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस प्रत्याशी भानु सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी सीमा मीणा को 59 वोटों से हराकर जीत दर्ज की. जानकार मानते हैं कि निर्दलीय सीमा मीणा का चुनाव मैदान में उतरना बीजेपी की हार का बड़ा कारण बना. सीमा मीणा ने पहले बीजेपी से टिकट मांगा था. लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय होकर ताल ठोक दी. नतीजतन कांग्रेस को वोटों का सीधा फायदा मिला और निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी का वोट बैंक काट दिया.

रिटर्निंग अधिकारी राजेश जाखड़ ने भानु सैनी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और शपथ दिलाई. चुनाव परिणामों में कांग्रेस को 1358 वोट मिले, जबकि निर्दलीय सीमा मीणा को 1299 वोट और भाजपा की रितु नंदवाना 1062 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही. उपचुनाव में 8130 मतदाताओं में से 3745 वोट पड़े.

