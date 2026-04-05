बदलेगी राजस्थान कांग्रेस की तस्वीर, निकाय-पंचायत चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने पर फोकस

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव शुरू हो चुके हैं. आने वाले निकाय-पंचायत चुनावों और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है. जीत के नगाड़े बजाने की उम्मीद के साथ कांग्रेस ने रणनीति तैयारी तेज कर दी है.

प्रदेश में इन दिनों संगठन को मजबूत करने पर तेजी से काम किया जा रहा है. कांग्रेस अब अपने संगठन के ढांचे को जिलों तक सीमित न रखकर गांवों तक ले जाने की योजना पर काम कर रही है. इसी के तहत ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन विस्तार किया जा रहा है.

अप्रैल में बदलेगी संगठन की तस्वीर

जिलों से लेकर ग्राम पंचायतों तक संगठन मजबूत करने की कोशिश

नए नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी

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संगठन को नए सिरे से किया जा रहा तैयार

राजस्थान कांग्रेस 'संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान' के तहत प्रदेशभर में सक्रिय है. पार्टी निकाय-पंचायत चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करना चाहती है, जिसके चलते जिलों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है.

50 जिलों में बड़ा बदलाव तय

प्रदेश में संगठनात्मक रूप से कांग्रेस के 50 जिले हैं. इन जिलों में राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'संगठन सृजन अभियान' के तहत पहले ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है. अब पीसीसी की ओर से जिलों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें विधायक, पूर्व विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अप्रैल महीने में सभी जिलों की कार्यकारिणी का फिर से गठन किया जाएगा. इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक भी कार्यकारिणियां बनाई जाएंगी. संगठन विस्तार को लेकर जो नेता काम नहीं करेंगे, उन्हें संगठन के पदों से मुक्त कर दिया जाएगा. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अप्रैल खत्म होने से पहले सभी नेताओं को संगठन के पदों नए सिरे से भरने के निर्देश दिए हैं.

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