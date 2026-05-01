/BJP के मशाल जुलूस में हुए 'बतंगड़' का मामला पहुंचा दिल्ली, केंद्रीय नेतृत्व ने जताई नाराजगी

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के मशाल जुलूस में हुए 'बतंगड़' का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है. बताया जा रहा है कि पार्टी की छवि खराब करने वाले इस वाकये को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने नाराजगी जताई है. इधर मशाल जुलूस में केंद्र की गाइड लाइन की कतई पालना नहीं हुई, जिससे अनुशासन के साथ ही मर्यादाएं भी टूटी. नतीजा यह रहा कि प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी को फजीहत झेलनी पड़ी.

देशभर में महिलाओं के मन में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के प्रति गहरे आक्रोश को दर्शाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मशाल जुलूस आयोजित करने का तय किया था. इसके तहत सभी राज्यों की राजधानी में 28 अप्रैल को शाम के समय मशाल जुलूस आयोजित करना तय किया गया. इन मशाल जुलूसों के लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइड लाइन तय की गई, जिसके अनुसार ही जुलूस आयोजित किए जाने थे.

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यह बात दूसरी है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए मशाल जुलूस में केंद्र की गाइड लाइनों का पालन नहीं किया गया. इधर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी की फजीहत के बाद अब सबकी अपनी अपनी ढपली अपना-अपना राग कर रहे हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं.

इस तरह किया गया उल्लंघन

मशाल जुलूस का उद्घाटन मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्री को करना था, लेकिन जब अध्यक्ष मदन राठौड़ लाइन बनवा रहे थे, तब बीजेपी महिला पदाधिकारी उपाध्यक्ष सरिता गैना, प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, प्रवक्ता सुमन शर्मा, महिला मोर्चा पदाधिकारी, शिखा सहित अन्य महिलाएं मशालें लेकर आगे बढ़ गईं, इन्हें वापस बुलाया गया.

जुलूस की पहली पंक्ति में महिला मंत्री, वरिष्ठ महिला नेता, गैर राजनीतिक प्रमुख महिलाओं को हाथों में मशाल लेनी थी. पीछे महिलाओं को प्लेकार्ड, मोबाइल टॉर्च जलाकर रहना था, लेकिन सभी के हाथ में मशालें थमा दी गई. इतना ही नहीं जिला अध्यक्ष अमित गोयल मशालों में डालने के लिए केमिकल ले आए, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया.

जुलूस में महिलाओं अधिकतम भागीदारी रखनी थी और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य महिलाओं को बुलाना था, लेकिन केवल पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आईं, जिनकी भी संख्या 30-40 से ज्यादा नहीं थी. सभी महिला जनप्रतिनिधियों को मौजूद रहना था, लेकिन एक भी दिखाई नहीं दी.

जुलूस में सभी मोर्चों को सक्रिय रूप से मिलकर सहयोग करना था, लेकिन वहां मोर्चों के अध्यक्ष पदाधिकारी ही गायब थे. जुलूस के स्वागत, जलपान मंच, साउंड, सुरक्षा, एंबुलेंस की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा गया. महिला आरक्षण से संबंधित नारे लगाने थे, लेकिन महिला नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए.

प्रशिक्षण के दो घंटे बाद ही ‘अनुशासन’ धराशायी

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिनभर बीजेपी प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही थी. कार्यशाला में अनुशासन और पार्टी की रीति नीति का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन मशाल जुलूस में यह सब धरा रह गया. मशाल जुलूस में शामिल अधिकांश महिला नेता कार्यशाला में मौजूद थीं. जुलूस के दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ खुद व्यवस्था संभालते नजर आए और कार्यकर्ताओं, खासतौर पर महिला नेत्रियों को तय प्रोटोकॉल के तहत पंक्ति में रहने की समझाइश देते रहे, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही थी. कार्यकर्ता अब यह सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रशिक्षण के तुरंत बाद ही अनुशासन की धज्जियां उड़ जाएं, तो फिर ऐसे प्रशिक्षण का क्या मतलब है.

सिफारिशी और जुगाड़ू नेताओं ने किया बंटाधार

यह भी चर्चा चल पड़ी है कि पिछले कुछ समय से “सिफारिशी और जुगाड़ू” पार्टी में प्रमुख पदों पर आ गए हैं, इनमें कई चेहरे पार्टी कार्यालयों में सक्रिय तो दिखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर, वार्ड, मंडल या बूथ पर उनकी भूमिका सीमित रहती है. वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जब बिना संगठनात्मक तपस्या के सीधे बड़े पद मिल जाते हैं, तो कुछ नेताओं में “जल्दी बड़ा दिखने” की होड़ शुरू हो जाती है. ऐसे में मीडिया में चेहरा चमकाने के लिए हल्के और जल्दबाजी वाले कदम उठाए जाते हैं, जिसका असर पार्टी के अनुशासन और छवि पर पड़ता है.

इधर बीजेपी इस घटना को रात गई बात गई वाली कहावत के आधार पर भूलना चाहती है, लेकिन विपक्ष अब इसको मुद्दा बना रहा है. इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है. जो कुछ हुआ वो अव्यवस्था थी, आखिर व्यवस्था क्यों बिगड़ी इसकी जांच की जा रही है. कांग्रेस इस मामले को बेवजह तूल दे रही है. यह पार्टी का आंतरिक मामला था.

